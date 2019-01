U BELFASTU SAHRANJENA NOVINARKA DRAGANA MAHAFI: Preminula u 46. godini posle višegodišnje borbe sa rakom

Novinarka Dragana Manojlović Mahafi sahranjena je u četvrtak, 3. januara u Belfastu u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Dragana Mahafi rođena je 18. avgusta 1972. godine, u Beogradu. Završila je gimnaziju u Kragujevcu. Novinarstvom se bavi od 1997. u „Nedeljnom telegrafu“, gde je radila do 2000. godine.

Radila je u listovima „Svedok“ od 2000. do 2001, „Balkan“ od 2003. do 2005, „Kurir“ od 2005. do 2009. i podgoričkom „Danu“ od 2001. do 2010. godine. Osim u srpskim, Mahafi je objavljivala kolumne i u medijima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Preminula je 25. decembra 2018. godine, u 46. godini.

(Kurir.rs/UNS)

Kurir

Autor: Kurir