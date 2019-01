TINEJDŽERKE SE OPIJAJU PREKO VAGINE! Novi, bizarni trend stiže u Srbiju! Način na koji to rade je EKSTREMNO OPASAN

Tinejdžerke su osmislile krajnje bizaran način napijanja - higijenski tampon natopljen alkoholnim pićem stave u vaginu kao da imaju ciklus i na taj način alkohol dolazi direktno u krvotok. Međutim, nisu ni svesne da ovaj naizgled bezazlen potez može dovesti do brojnih zdravstvenih problema, pa i steriliteta!

Ovaj trend među mladima odavno je zahvatio Zapad nedavno je stigao i u Hrvatsku, s obzirom na to da deca u Srbiji često jure za novim trendovima i dokazivanjem, postoji opasnost da je ovaj šokantan način opijanja zaludeo i naše klinke!



- Prijateljice moje ćerke su se pohvalile da su probale ovu tehniku opijanja, oduševljene su učinkom, brzim i jakim delovanjem. Tampone su namočile u votku, potom ih stavile kao da imaju ciklus. Rekle su da ih nikada nije brže uhvatilo jer im je alkohol ušao direktno u krv, osećale su se "fantastično". Rekle su: "U kafiću je pristojno, piješ sok, nemaš zadah, a tampon dole odrađuje svoje" - ispričala je jedna zabrinuta majka za hrvatski Glas Slavonije.

Ginekolog dr Mima Fazlagić kaže za Kurir da se ona u praksi nije susretala sa tim, ali da poznajući način razmišljanja mladih u Srbiji, ne sumnja da je i kod nas neko probao tu tehniku napijanja.



- Vagina ima posebno osetljivu sluznicu, bilo šta agresivno što se unese u vaginu, što narušava PH ili epitel vagine, utiče direktno na zdravlje. Može doći do infekcija, do problema sa cirkulacijom, može oštetiti tkivo, mogu se javiti problemi pri odnosima. Svaka infekcija može teoretski da dovede do neplodnosti. Bilo koja aktivna supstanca, pa i alkohol, ide kroz epitelne ćelije i ulazi u cirkulaciju, sluznice imaju mogućnost upijanja aktivnih materija i taloženje u cirkulaciju, na taj način alkohol ulazi direktno u krv - objašnjava ona.

Dr Svetlana Janković Ražnatović, ginekolog u GAK Narodni front, ističe da je to opasno:



- To može u znatnoj meri da napravi oštećenje sluzokože, pa čak i grlića, to nije mesto gde se primenjuje alkohol. Mogu se stvoriti i ožiljci koji mogu da naprave problem i sa polnim odnosima.



Brojke



50 odsto mladih uzrasta od 14 do 16 godina povremeno pije alkohol

20 odsto se povremeno opija

7 odsto tinejdžera redovno pije



Dr Ivica Mladenović

Mladima se lako manipuliše foto: Printscreen Psihijatar dr Ivica Mladenović kaže za Kurir da je taj trend jedan od pokazatelja da mladi ljudi nemaju svoju ličnost, identitet i suštinu:

- Porodice se nisu dovoljno potrudile da deci ponude pravi sistem vrednosti. Uzimaju neke stvari sa društvnih mreža, ti mladi ljudi su odlika našeg društva u celini. Stvaramo civilizaciju koja se sastoji od bezličnih ljudi, kojima može vrlo lako da se manipuliše i nametne bilo šta. Ako kažete "to je trend", oni će to raditi, na stranu to što ugrožavaju zdravlje. Imamo čitavu generaciju koja nema svoj stav i njima može lako da se manipuliše.

Kako funkcioniše



- tampon natope alkoholom

- sluzokoža upija alkohol

- aktivna supstanca ide kroz epitelne ćelije i ulazi u cirkulaciju

- sluznice upijaju aktivne materije i talože se u cirkulaciji

- na taj način alkohol dospeva direktno u krv

Problemi koji se mogu javiti

Opasno po zdravlje!

- oštećuje sluzokožu

- može da peče

- uništava tkivo, menja Ph vagine

- može dovesti do problema sa cirkulacijom

- može doći do infekcije

- infekcije mogu dovesti do neplodnosti

- može oštetiti grlić

- mogu se stvoriti ožiljci

- problemi pri odnosima

Činjenice

O bizarnom trendu

- na ovaj način, zaobilaze se prirodni mehanizmi zaštite organizma od trovanja alkoholom

- ovaj način opijanja ne koriste samo devojke

- koriste ga čak i muškarci, koji natopljen tampon stavljaju u analni otvor

- rizikuju se ozbiljna oštećenja sluzokože

- mladi ga koriste da se opiju, a da se ne osećaju na alkohol

- lakše skrivaju pijanstvo od roditelja



Počinju da piju sa osam godina

- u proseku u našoj zemlji prvo pijanstvo se doživljava sa 13 godina

- tokom 2017. i 2018. na lečenju od alkoholizma našlo se 112 maloletnika

- istraživanja pokazuju da deca počinju da piju čak i sa osam godina

- u 89 odsto slučajeva mladi su prvi put probali alkohol u porodičnom okruženju



