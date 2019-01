O LEGIJI, BELIM ORLOVIMA, KOŽNIM MANTILIMA! Ko je upišanko a ko je udarao martinkama u vrata: U ŽESTOKU SVAĐU između Sergeja Trifunovića i Biljane Srbljanović uključila se i ova POZNATA GLUMICA!

Težak okršaj glumca Sergeja Trifunovića i dramske spisateljice Biljane Srbljanović otpočeo je na Tviteru, nastavio na Fejsbuku i zapalio društvene mreže.

I dok su se svi uglavnom bavili onim što su njih dvoje izgovorili, nekako je u zapećku ostala reakcije još jedne poznate glumice i tviterašice, Bojane Maljević, koja nije bila na strani koleginice sa kojom je radila na samim počecima kultnog serijala "Otvorena vrata".

"Sećam se Biljane Srbljanović koja kao student I godine dranaturgije i član 'Belih Orlova', u kožnom mantilu martinkom udara vrata menze na FDU i sa vrata u maniru politkoma vikne: 'Vi ovde jedete i pijete dok naša braća u Slavoniji i Baranji ginu!'"

Sećam se Biljane Srbljanović koja kao student I godine dranaturgije i član “Belih Orlova”, u kožnom mantilu martinkom udara vrata menze na FDU i sa vrata u maniru politkoma vikne:”Vi ovde jedete i pijete dok naša braća u Slavoniji i Baranji ginu!”

Biki, koliko još lica imaš? — Serge Truffaut (@WhistlerDick) January 19, 2019

U komentarima se oglasila glumica Bojana Maljević, koja je potvrdila ovaj događaj.

"Jeste, to je bilo iste godine kad je Mirjana Miočinović prestala da predaje na FDU. Od kad je počeo rat nije se više vratila za katedru, a ni u menzu", napisala je Maljević, aludirajući na različitost stavova koji su se istovremeno ogledali u ponašanju profesorke Miočinović i studentkinje Srbljanović.

Jeste, to je bilo iste godine kad je Mirjana Miočinović prestala da predaje na FDU. Od kad je počeo rat nije se više vratila za katedru, a ni u menzu. — Bojana Maljević (@BojanaMaljevic) January 19, 2019

"To nemam povezano u sećanju. Ali vrlo moguce, to je to vreme. Znam samo da sam se za ovaj drugi pitao: 'Koji je ku*ac ovoj lepoj devojci?'", odgovorio je Trifunović i upitao koleginicu da definitivno potvrdi njegov navod.

"I ti se dakle sećaš ovoga, da ne bude da izmišljam?"

"Nisam bila tad u menzi, ali znam i da nisi izmislio. Svi znamo tu fazu. Bar svi iz tih generacija..." glasio je odgovor Bojane Maljević.

Na opasku drugih tviteraša da je Biljana napisala neke od najreferentnijih dramskih tekstova u Srbiji i opisa našeg stanja i sudbine, Maljević je dodala:

"Ne govorim o njenim dramskim tekstovima, čak ni o njoj. Nisam napisala nikada nijednu lošu reč. Za razliku od nje koja je pljuvala po svima, uključujući mene, uz to je i lagala. Za to je ne amnestiraju dramski tekstovi. Odoh u krpe. Laku noć".

To nije neobično. To je normalno. A i nismo pričali o umetnici. Već o osobi koja je dugo bila ‘moralna vertikala’ ovog društva, ili je bar to želela da bude, uz potpuno zanemarivanje svojih krajnosti. Svi imamo krajnosti, samo treba naučiti iskreno živeti sa njima. Važi za sve. — Bojana Maljević (@BojanaMaljevic) January 19, 2019

Na to je korisnik Predrag Brajović rekao "Neobična stvar: njen karakter, koji se ovde ili onde loše pokazao, ne umanjuje vrednost njenih tekstova", a Maljević odgovorila:

"To nije neobično. To je normalno. A i nismo pričali o umetnici. Već o osobi koja je dugo bila ‘moralna vertikala’ ovog društva, ili je bar to želela da bude, uz potpuno zanemarivanje svojih krajnosti. Svi imamo krajnosti, samo treba naučiti iskreno živeti sa njima. Važi za sve."

Srbljanović: Neoprani lažljivi Sergej

"Neoprani lažljivi Sergej. E, to vam je vođa. Uvek je bio podmukli lažov, uvek na isti ovaj način na koji me sada uvlači u svoj tabloidni smrdljivi život sa kojim nemam ništa i ne želim da imam ništa. Uvek mi se ulizivao, bio zlatna medalja u uvlačenju u dupe, uvek obigravao okolo i sa onim glupim osmehom i groznim zadahom da ne znaš gde da pobegneš", otvorila je paljbu Biljana Srbljanović na Trifunovića, nakon njegovog tvita.

"Sergej je takođe poznat i po tome što je Legiji plakao kao mala pi*kica, na Cecinom rođendanu u stupici, što su mu neki iz Obilića lupili šamar jer se bacakao kao urbano po njima, pa je onda Legija pripucao, da zaštiti uplakanog druga, bio uhapšen, ražalovan i penzionisan. Tom prilikom se zakleo da će upravo zbog toga Đinđiću doći glave, i tako i bi samo nekoliko meseci kasnije, dok je ovaj smrdljivac prošao neoštećen, osim što je godinama srao najgore bljuvotine po mrtvom Đinđiću hvalio se prijateljstvom sa Ulemekom, dok je ovaj robijao za najgore zločine i lelekao javno za njim ("Cemo moj, šta uradi, Ceeeemo" bukvalno tako, što će vam dosta svedoka potvrditi) zbog čega su ga ljudi uvek smatrali apsolutnim degenerikom koji može još samo da prođe kod didžejuša iz Bataje, tamo gde ima masovna grobnica "šiptara" je li, što Sergej kaže da je Legija ubijao da oslobodi Srbe", navodi Srbljanović.

Kurir.rs/Blic/M.M./Foto: Dado Đilas, Foto: Vladimir Šporčić

Kurir

Autor: Kurir