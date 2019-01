MALO POZNATI DETALJI IZ ARKANOVOG ŽIVOTA: Evo šta su sve otkrili ACA LUKAS, Sergej Trifunović, Minimaksov sin, Mihajlo Ulemek... Ko je pokušao da podmiti Arkana sa 100.000 MARAKA, koga je Željko poslao na Milomira Marića

Danas je 19. godina od ubistva nekadašnjeg komandanta Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana.

O Arkanu se već više od dve decenije govori i piše i slika o njemu nikada nije bila samo crna ili samo bela. Mi vam donosimo neka od najzanimljivijih svedočenja poznatih ličnosti o Arkanu.



SERGEJ TRIFUNOVIĆ JE NA PREMIJERU FILMA U KOME IGRA ARKANA VODIO MIHAJLA RAŽNATOVIĆA

Na premijeru filma sam vodio Mihajla Ražnatovića. Njegova priča je potpuno drugačija od ostalih, on nije rastao u tom miljeu. Mihajlo je tražeći svoj identitet imao potrebu da bude uz svog oca. Bio je tako i na ratištu sa njim.

foto: Zorana Jevtić

On je prekinuo karijeru talentovanog hokejaša iz Geteborga da bi se našao na ratištu u Bosni. I rekao mi je da je samo u jednom trenutku shvatio da to nema nikakve veze sa njim... Kasnije otvorio suši bar, sklonio se iz te priče... Divan i pametan tip. Rekao sam mu da bih voleo da on vidi film. I njega sam vodio na premijeru "Turneje".

Kad je pogledao film rekao mi je: "Pa šta da ti kažem, video sam i gore stvari koje su se dešavale". To mi je bila potvrda da to što smo uradili je i tačno, otkrio je Sergej u jednom intervjuu za Kurir.



ACA LUKAS O UTAKMICI KOJA JE MORALA BITI DOBIJENA

Bio je jedan fudbalski klub za koji smo se zauzeli drug i ja. I taj naš klub trebalo da igra sa jednim drugim klubom. Bio je to neki niži rang takmičenja. Mi smo morali da dobijemo tu utakmicu kako bismo prešli u viši rang.

I Željko Ražnatović Arkan se zainteresovao za taj naš klub, jer je i specifična publika dolazila na utakmice. I mi sad treba da pobedimo taj klub koji je došao da igra sa nama, a oni su objektivno bolji. Ali nama treba pobeda... I mi stojimo ispred svlačionica, sudije već došle, oblače se...

foto: Dragan Kadić

Kad stižu četiri džipa i izlazi Željko sa ekipom.

- Gde je sudija? pita Željko

Mi mu pokažemo vrata.

Željko ulazi, sudija ga gleda i ne govori ništa, a on mu kaže:

- Dobar dan, ja sam Željko Ražnatović, navijač ovog kluba.

- Drago mi je, i ja sam, odgovori mu sudija.

I svirao je sudija penal u 90 i nekom minutu.



ČOVEK KOGA JE ARKAN POSLAO NA MILOMIRA MARIĆA



Dragan Vujičić Bego je čovek koga je Željko Ražnatović Arkan poslao u Crnu Goru da proveri gde se nalazi Milomir Marić.

To je bilo ono vreme kada je Arkan pretio da će za šest meseci ubiti Marića.

Arkan je bio ljut na tebe jer si ti u listu Profil pisao i dobro ali i loše. Pisao si kako je on maltene hteo da ubije svog oca. Bila neka infuzija, bolnica... I da je onda on navodno ocu izvukao tu infuziju da bi otac umro... Tad je bio jako ljut, priznao je svojevremeno Bego u lice, i to usred emisije, Milomiru Mariću.

foto: Printscreen Youtube

- Jeba.u mu ja mater, pričao je Arkan za tebe.

Rekao mi je Arkand da idem u Crnu Goru i da vidim gde si. Kad sam stigao rekli su mi da si veče pre toga otputovao.

- Jel hteo da me ubije ili ne?, pitao ga je Marić.

- Pa taj prvi dan bi... Posle se ladio. Posle ste se koliko znam pomirili u Klubu književnika

ZAŠTO JE LJUBIŠA SAMARDŽIĆ VIKAO NA ARKANA

"Ja sam se iznenadio da ćese automatski namestitit ta utakmica. To je bilo 1998. kada je Obilić bio prvak države. Sećam se kao danas, sudija, neću da mu spominjem ime, svira nepostojeći faul ispred njihovog gola. Stalno svira za Obilić", ispričao je jednom prilikom Samardžić događaj iz vremena dok je bio u upravi OFK Beograda a Željko na čelu FK Obilića.

"I u 15. minutu oni daju gol. Završi se utakmica jedan nula i ja uđem u svoju sobu. I odjednom svi počnu da hrle, prvi Arkan pa ovi njegovi iza."

Kako kaže tu je odmah krenuo na Arkana:

foto: Dragan Kadić

- Slušaj Arkane, ti govoriš o viteštvu?! Gde ti je viteštvo? Jel ti misliš da se tako dobija utakmica - nepostojećim penalom. To se tako ne radi. Savest će te peći zbog ovoga.

On me gledao direktno u lice i u jednom trenutku reče:

- Evo ti ruka, imaš pravo. Ovako se ne dobija utakmica!

I tu napravi predstavu... Uzme telefon, pozove trenera Okuku.

- Smenjen si, i kažnjen sa 3.000 maraka i igračima reci da su kažnjeni isto toliko.

MIHAJLO ULEMEK O TOME KO JE HTEO DA PODMIRI ARKANA SA 100.000 MARAKA

Mihajlo Ulemek, stric Milorada Ulemeka Legije, u jednom intervjuu ispričao je kako je to izgledalo kada je Željko Ražnatović Arkan vodio "Obilić" ispričavši događaj o kome se najverovatnije do tada nije znalo.

"Igra se sa Spartakom u Subotici. Bio sam potpredsednik a on je imao jedno 68 potpredsednika u Obiliću. Morao si da iskeširaš. Šta je 5 ili 10 hiljada maraka. Ja nisam mnofo, ali bilo je majmuna po Beogradu koji su imali pare. Kod Željka na Obiliću su se smejali, pili... Njima nije bio problem 10, 20 hiljada maraka", počeo je priču Ulemek.

On je Ulemeka pozvao i rekao mu da se igra u Subotici.

"Odem na naplatnu rampu kod mene u Staroj Pazovi. Kažem onim momcima tamo - Otovrite ovo da se Željko ne zaustavlja. Dobri su momci bili. Ja posle sutradan odnesem gajbu soka i piva. Željko je uvek išao napred. Sam je vozio. Nisu tačne priče da je njega neko vozio. Sam je vozio. Bio je sjajan vozač.

Sve je radio do savršenstva. Ako je pucanje u pitanju - bio je sjajan, kada je tuča u pitanju on kad udari tu trava ne raste... Bilo je jačih momaka od njega. Ali ako si bezopbrazan do pa još prvi udariš onaj drugi... Dupe žvaće gaće", priča Ulemek i nastavlja:

Odemo u Suboticu. Ovaj što je bio predsednik... Tole Karadžić. On je kvarniji od svakog kvarnog zuba. I kao privrednik i kao sportista. Tole izračuna da Željku ne trebaju bodovi što sad on ne bi da se priča da je pobedio Obilić.

Zove Mileta Jerkovića i kaže - Reci Željku da ima 100.000 maraka da mi proda utakmicu. I Mile kakav je bio džukela dođe i kaže Željku: Tole ti nudi 100.000 maraka da izgubiš utakmicu. Ne znam kako se uzdržao da ga ne ubije. Sve mu je po spisku... I tatu, i mamu... Vikao je - Da ja izgubim od tih majmuma".

A onda je Ulemek ispričao šta se posle toga desilo na utakmici.

"Kad treba da budeš jeben gaće same spadaju. Obilić izgubi tu utakmicu sa 1:0. Igrači ništa nisu znali. Ja ne znam kako je Arkan došao do Beograda.

Uzeo im je mobilne, kola, sve im je po spisku, kaznio ih sve novčano, zabranio izlazak 20 dana iz karantina", ispričao je on.

RAŽNATOVIĆEV NEKADAŠNJI TELOHRANITELJ O NEPOZNATIM DETALJIMA ARKANOVE I CECINE SVADBE

To selo Žitraođa nije imalo ni struju dok Arkan tamo nije došao. Kad su bile pripreme za svadbu ja sam kao svoje zaduženje dobio crkvu. Ona se tri dana spremala pred tu svadbu. Meni je dopalo da baš budem kao obezbeđenje na ulazu u crkvu. Da bi ušao morao si da imaš propusnicu. I svi su tog dana normalno ušli sa tim propusnicama jedino Minimaks zakasnio. Em zakasnio em nije imao propusnicu. Malo sam ga zezao gde mu je propusnica ali sam ga na kraju pustio. Ipak svi smo znali ko je Minimaks. Eto i on je hteo možda da pokaže da može da uđe jedini bez nje.

Inače ja sam imao i telegram koji je poslala Dragana Mirković u kome kaže da ne može da dođe na svadbu.

foto: Printscreen Youtube / Balkan info

Bilo je napeta sva ta priprema oko svadbe. Ceci se šila haljina u Italiji pa je bio problem što su morali da se nađu ljudi koji nisu osuđivani koji su mogli da sa Cecom odu u Italiju.

Ja sam bio raspoređen da budem kod stola gde su sedeli Lepa Lukić, Željko Šašić, Ana Bekuta... Lepa Lukić je pojela svo grožđe i onda je zamolila mene kao obezbeđenje da donesu grožđe. Pratio sam Anu Bekutu do WC, dugo se zadržala.

Desio se jedan incident. Arkan je snimio jednog fotografa koji nije bio pozvan. I onda je uzeo motorolu i počeo da se dere. Tako da je tom fotografu prišlo obezbeđenje i oduzelo mu foto aparat. Ali eto ostalo je to kako je on ušao nepozvan. Ja sam posle sišao do ulaza i pitao onog što je stajao tamo kako je ovaj ušao, ali on kaže da nema pojma. Ma mora da ga mu je taj fotograf dao deset maraka da bi ušao.

MINIMAKSOV SIN O PRIČAMA DA JE ARKAN ŠAMARO POZNATOG VODITELJA

Jelena Karleuša je tvrdila da je Arkan šamarao Minimaksa. Tad sam se i zakačio sa njom i rekao sam joj da sisa kur.c i da je za mene mrtva. Ceca se kune da nije bilo tako. Neverujem da bi to Arkan to uradio. Bio je šmeker. Ja mislim da nije to uradio.

foto: Printscreen YouTube, Damir Dervišagić

Pre jedno 6-7 godina me je Ceca jedno veče pozvala. Reko otkud ona. Tad mi se zahvalila što sam stao na njenu stranu. I ona mi je rekla tada da to Arkan nije uradio.

Arkan je voleo ne zajebane buđave sireve pa je ćale uvek kad bi otišao u Francusku nakupovao bi te sireve za Željka.

Kurir.rs/Priredio: P.L./Foto: EPA, Foto: Damir Dervišagić, Foto: Dragan Kadić, Foto: Zorana Jevtić, Foto: Printscreen

