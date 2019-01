CAKANA O SERGEJU TRIFUNOVIĆU: To je odraz nevaspitanja i nepoštovanja! Kad nemaju odgovor, vređaju novinare!

Dragica Radosavljević Cakana nije ostala imuna na bahato ponašanje Sergeja Trifunovića, pa je za Kurir prokomentarisala uvrede koje je glumac uputio novinarki Ivani Žigić.

- Ako se drčne neki novinar da ih nešto pita na šta nemaju odgovor, umesto odgovora dobiju uvrede. To je stvar nemoći i njegovog nevaspitanja. To je odraz jednog nevaspitanja i nepoštovanja. Smatram da to nije korektno ni u kakvom smislu jer bi trebalo da bude džentlmen, s obzirom na to da se bavi lepim umetničkim poslom i ne priliči mu - rekla je Cakana za Kurir.

Ranije su ponašanje Trifunovića osudile i pevačica Lepa Lukić, kao i operska diva Jadranka Jovanović.

Glumac je novinarku Ivanu Žigić nazvao "kur*om" i njen broj telefona objavio javno, iako je ona samo tražila komentar na tekst u kome pominju Trifunovića.

