LEPA LUKIĆ OŠTRO KRITIKOVALA TRIFUNOVIĆA: Sergeja neko mora da zaustavi! Šta mu bi da skrene čovek?!

Lepa Lukić osudila je ponašanje Sergeja Trifunovića i njegove sve češće napade na žene i pripadnike sedme sile, koje vređa i omalovažava!

foto: Zorana Jevtić

Pevačica za Kurir kaže da glumcu zamera na njegovoj bahatosti, drskosti i bezobrazluku, te da on nikako ne bi trebalo da bude primer današnjoj odmladini.

- To je jako ružno ponašanje za jednog glumca. Šta mu bi, da tako skrene čovek? Ne razumem se u te društvene mreže i ne znam šta piše, ali čula sam i videla kada su prikazali u emisiji. Šta se tu može, on smatra da može to tako da govori čim javno govori. Ne znam zašto je sebi to dozvolio! - kaže kraljica narodne muzike i dodaje da Trifunović ne sme da ima nikakve privilegije kao poznata ličnost.

- Da li se on, uopšte, bavi više glumom? Ako se bavi, valjda bi neko tamo gde igra u pozorištu regovao da se to zaustavi. Njega neko mora da zaustavi! Trebalo bi da ga odbace i daju mu otkaz. Ko ga drži? - pita se Lepa Lukić.

Marija Dejanović

Kurir

Autor: Kurir