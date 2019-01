STOP NADRILEKARSTVU! OBRAĆANJE DANICE GRUJIČIĆ POVODOM SLUČAJA MIROLJUBA PETROVIĆA: Evo šta najbolji srpski neurohirurg kaže o aferi koja trese Srbiju! (VIDEO)

Dr Danica Grujičić, načelnik Centra za neuroonkologiju KCS, redovnoi profesor Medicinskog fakulteta i najbolji neurohirurg kojeg Srbija ima obratila se putem Fejsbuka i uputila apel državi, medijima i struci da svi zajedno stanu na put nadrilekarstvu.

Povod za ovo obraćanje je slučaj Biljane Jovanović koja tvrdi da je Miroljub Petrović kriv za smrt njenog brata Slavča Petrova (31) jer ih je savetovao da Slavčo ne pije lekove i ne ide na lečenje.

Obraćanje dr Danice Grujičić vam prenosimo u celosti:

Najoštrije osuđujem nadrilekarstvo i šarlatanstvo koje zdravstveno upropašćava ljude ili u najgorem slučaju dovodi do smrti. Poslednji slučaj sa Miroljubom Petrovićem je poslednji trenutak da se država beskompromisno izbori sa nadrilekarstvom u Srbiji i iskoreni sve prevarante koji zarađuju na tuđoj muci.

I ovo nije samo njegova krivica već i krivica medija koji su ga besumučno promovisali dok je sebe lažno predstavljao kao lekara, govorio da su školovani lekari ubice i kasapi, da su naše državne škole debilane i da deca treba da lažu svoje roditelje i da ne idu u njih.

Svi su ćutali tada na te monstruozne stvari i pravili senzaciju od njega a kada je đavo odneo šalu, sada svi peru ruke od njega. Setite se nedavno slučaja izvesnog Alana Azarića koji je u zatvoru pročitao par knjiga i naučio da ''leči rak''.

On je javno tvrdio da ima preko 50.000 izlečenih pacijenata, govoreći mom kolegi hirurgu da ne zna šta je rak na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Varao je ljude i uzimao im novac za to. Da vas podsetim taj Alan Azarić je završio taj neki institut za prirodnu medicinu koji vodi Miroljub Petrović preko interneta.

Vrhunac odsustva ljudske empatije je da posle svega dotični ne pokazuje ni trunku griže savesti već napada sestru preminulog što ga je poslušala. Ako će razni nadrilekari da leče pacijente preko mejla tako što za lečenje tumora mozga da prepisuju neke travke i da ne odgovoraju za to, onda da moje kolege i ja prestanemo sa radom. Ako će u ovoj državi pevačice da savetuju roditelje da li treba da se vakcinišu ili ne, onda da ukinemo lekarsku struku pa neka pevačice i nadrilekari leče ljude preko imejla, kad imaju vremena.

Da bi neko postao lekar specijalista koji može da leči tumor mozga, mora da prođe 6 godina osnovnih studija, specijalizaciju 6 godina, suspecijalizacija godinu dana, uz to magistarske godinu dana, doktorske tri godine, uz sve to danonoćni rad sa pacijentima, i tek posle 10 godina rada u praksi on može da odoli svakom hirurškom izazovu, da bude samostalan i da pokuša da izleči bolest.

Sa druge strane imate nekog ko je sebi dao za pravo da pljune na sav taj rad mojih kolega, da pročita 2 3 brošure na internetu da izađe u javnost i da kaže da je lekar i da on može da izleči nekog, kao što je to uradio dotični Miroljub Petrović.

U praksi sam se susrela sa mnogo slučajeva nadrilekastva u kome su ljudi pokušali sebe ili svoje bližnje da leče izgladnjivanjem, otrovima zmije, petrolejem, krečnom vodom, raznim travama, neki od njih su bukvalno sami sebe ubijali time neki su izgubili dragoceno vreme za koje su mogli sebi da pomognu.

Građani Srbije redovno plaćaju porez da bi se gradile bolnice, da bi lekari dobijali plate, da bi se nabavljala najbolja oprema, da bi mi kao profesori uložili ogroman napor da od studenta prve godine napravimo lekara, taj student ulaže ugorman napor da bi postao lekar. A onda imate nekog ko otvori fakultet preko interenta, naplaćuje školarinu hiljade evra i tvrdi da je lekar i da zvanična medicna služi za ubijanje! Ako takvim ljudima nije mesto u zatvoru onda zaista ne znam kakvu poruku šaljemo mladim lekarima zašto da ostanu u zemlji?!

Posebnu odgovornost ovde imaju mediji jer su oni saučesnici u ovome što radi Petrović i njemu slični, u redu je praviti senzaciju i podizati gledanost ali morate da imate odogvornost sa kojim stvarima ne smete da se igarte i šalite! Koliko života je odnela senzacija zvana Miroljub Petrović, Alana Azarić i sl koji su govorili nemojte da idete kod lekara mi znamo bolje?!

Poziv svim mojim mladim kolegama, budite nemilosrdni kada je u pitanju nadrilekarstvo i brobra protiv istog, ne padajte na populizam, i ne bojte se osude, držite se struke, nauke i etike i ne može vam niko ništa. Mnogo energije moramo da uložimo u prosvećivanje naroda i vaspitavanju u zdravstvenom smislu. Želim da verujem da će državne institucije uraditi posao u ovom slučaju i obračunati se sa svakom pojavom nadrilekarstva, raznih vračara i sl.

Kurir

Autor: Kurir