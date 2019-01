STEFANOVIĆ: Policija istražuje svaku pretnju

Policija istražuje svaku pretnju upućenu na društvenim mrežama, poštom, direktno ili putem medija i čim je uočena, istraga se pokreće, izjavio je danas minstar unutrašnjih Srbije Nebojša Stefanović komentarišući napade i pretnje upućene novinarima.

"Mi smo namerno izabrali da ne izlazimo često u javnost sa informacijama, ne želimo da tim informacijama zakomplikujemo na bilo koji način život ljudi, niti da ih ugrozimo. Mi istražujemo svaku pretnju, na Tviteru, Fejsbuku, upućenu poštom, direktno, u medijima čim to uočimo, istraga počinje", kazao je Stefanović.

Prema njegovim rečima, problemi savremenih tehnologija su takvi da su oni koji prete prikriveni i za otkrivanje njihovog identiteta neophodno je obratiti se provajderu, tojest, na primer, Tviteru ili Fejsbuku sa zahtevom za dobijanje IP adresa sa kojih je pretnja upućena.

"Oni nekada u skladu sa svojom politikom, odbiju da dostave te informacije. Onda se mi putem međunarodne pravne pomoći obratimo tužilaštvima tih država, njihovim ministarstvima pravde, njihovoj policiji, ali nekad i oni ne mogu da dođu do tih informacija ili nam ne odgovaraju ili odgovor čekamo mesecima, nekad i godinama. Pričam o realnim problemima", kazao je Stefanović.

Prema njegovom mišljenju, kao ministru policije mnogo bi bilo bolje da otkrije apsolutno svakoga da bi destimulisao svakoga i da bi policija pokazala da takva vrsta krivičnih dela nisu dozvoljena i da svi ljudi u Srbiji treba da prestanu da prete.

"Mene ne interesuje ko je koje boje i koja je stranka, i da li se nekom nešto sviđa ili ne, već to da nije dozvoljena pretnja", naveo je ministar.

Kako je kazao, u srpskoj javnosti je postojala takva vrsta disbalansa zato što "neki ljudi misle da je njima sve dozvoljeno".

"Ti koji su imali partijske knjižice, danas sebi daju za pravo da izgovaraju mnogo teže reči nego što to čini bilo ko ko podržava vlast. Dakle, ovi iz opozicije treba isto tako da apeluju, a nažalost vrlo često se samo rukovodstvo, tj. lideri Saveza za Srbiju, upuštaju u pretnje, uvrede i daju impuls onima koji ih prate, a među kojima ima dosta pristojnih i normalnih ljudi, impuls da je to potpuno u redu i potpuno dozvoljeno i onda se kreira društvo u kojem je normalno da se nekom preti. Nije normalno, kažnjivo je i biće kažnjeno", kazao je Stefanović.

Uvreda se goni, kako je kazao, po privatnoj tužbi, dok država goni pretnje.

"Država će, naravno to da goni. Ne možete da pretite nekom smrću, ubistvom, insinuirate to, jer ugrožavate ljudima sigurnost, i to nije normalno. Pretnje, napadi na novinare, ugrožavanje njihovih života nisu dozvoljeni i za to će svako odgovarati pred sudom", istakao je Stefanović.

On je dodao da to isto vaši i za one ljude koji danas pripadaju nekoj opoziciji ili koji su nekada bili na vlasti i sad hoće da se vrate.

"Mi pokazujemo da nedodirljivih nema, da hoćemo i u svojim redovima da pokažemo da će se to kažnjavati, ali to onda moraju da urade i drugi, ako hoćemo da imamo pristojnu Srbiju. Oni isto moraju da znaju da nije normalno da upućuju pretnje i pozivaju na linč. Ne možete da kažete 'hajde da silujemo neku ženu'. Ne smete to da radite, to inspiriše nasilje i izaziva mržnju", naglasio je Stefanović.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir