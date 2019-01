NASTAVLJA SE HAOS U SRBIJI: Sledi naglo otopljenje snega

Mukama građana ove zime se ne nazire kraj.

Sneg koji je paralisao veći deo Srbije sutra bi, prema najavama RHMZ, trebalo da počne naglo da se topi usled prestanka padavina i povećanja temperature.

A da to može da predstavlja novu opasnost, ukazuje upravo tvit Miroslava Čučkovića, predsednika opštine Obrenovac, koja je 2014. pogođena katastrofalnim poplavama:

- Mene ne brine toliko padanje koliko me brine topljenje.

Ljudi se plaše pre svega bujičnih voda, ali i pojave klizišta. Dejan Vladiković, hidrolog RHMZ, kaže da reke neće praviti probleme.

- Biće topljenja snega tokom nedelje i ponedeljka, pa će biti mali porast vodostaja, ali to nije ništa zabrinjavajuće. Vodostaji su sada niski, a za neku kritičniju situaciju bi morale još i kiše da padaju. Ovo nije poslednji snežni talas, sneg će padati u naletima i tokom februara, a pravo trajno otopljenje se očekuje tek u martu.

U većini krajeva na snazi je i dalje crveni meteoalarm, koji znači da su prognozirane vremenske pojave veoma opasne i da mogu prouzrokovati veliku štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja.

RHMZ je najavio da će danas, nakon jutarnjeg mraza i magle, doći do razvedravanja i topljenja snega sa temperaturom do osam stepeni, ali nas zatim ponovo očekuju padavine.

- U ponedeljak u većem delu zemlje toplije, uz postepeno naoblačenje, od sredine dana mestimično s kišom, na visokim planinama sa snegom. U utorak, uz pad temperature, kiša će ponovo preći u sneg, ali će padavine biti sporadične i slabijeg intenziteta. U sredu u većem delu zemlje umereno oblačno i bez padavina. Na krajnjem severu kiša koja će se lediti pri tlu.

Šef stručnog štaba za ćišćenje snega "Puteva Srbije" Zoran Stoisavljević izjavio je za medije da su putevi prvog i drugog prioriteta u celoj zemlji prohodni, kao i putevi trećeg prioriteta na kojima i dalje ima malo snega.

Predstavnici gradske vlasti u Beogradu kazali su da javni prevoz u takvim otežanim uslovima dobro funkcioniše, te da će četiri sata po prestanku padavina biti očišćene sve ulice prvog prioriteta.



Bela smrt

Pronađen mrtav u potoku

Sneg u Srbiji odneo je još jednu žrtvu. Telo muškarca M. B., starog 73 godine, pronađeno je juče u potoku u ataru sela Počekovina kod Trstenika. Nakon uviđaja utvrđeno je da je smrt nastupila usled smrzavanja, prenose lokalni mediji.



Dobila epi-napad i pala u sneg

Vojnici spasli život ženi

Pripadnici Vojske Srbije spasli su život ženi iz Resavice, koja je bez svesti ležala u snegu u blizini Intervidovskog poligona "Pasuljanske livade". Nakon što ih je jedan prolaznik obavestio, komandant poligona potpukovnik Nebojša Lojpur odmah je tamo uputio starije vodnike Zorana Petrovića i Sašu Anđelkovića i desetara Srđana Stojanovića. Oni su ženi, koja je dobila epileptični napad i izgubila svest, ukazali prvu pomoć i prevezli je do ambulante u Resavici.

Vatrogasci i Hitna u Prokuplju

Deset sati vadili čoveka iz smetova

Vatrogasci i ekipa Hitne službe Doma zdravlja Prokuplje nakon deset sati probijanja kroz smetove evakuisali su muškarca Z. M. (82) iz planinskog sela Tovrljane. Oni su ga dva kilometara nosili po snežnim putevima kako bi došli do vozila. U DZ Prokuplje nam je rečeno da im je uveče stigao poziv da je u selu Tovrljane čoveku pozlilo.

- Bilo je teško locirati kuću. Kada su to uradili, nisu mogli da dođu čak ni blizu kuće zbog snega i stabala drveća koja su preprečila put. Vatrogasci su prvo uklonili drveće, pa su s našom ekipom dalje krenuli pešice i konačno tokom noći stigli do čoveka. Ukazana mu je pomoć, doveden je u Prokuplje i sada je dobro - rekla je Violeta Mireković iz DZ.

B. R.