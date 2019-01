SEĆANJE NA ŽRTVE HOLOKAUSTA: Položeni venci i cveće uz pune vojne i državne počasti

BEOGRAD - Polaganjem venaca i cveća, uz pune vojne i državne počasti, danas je u Beogradu obeležen Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, 27. januar.

Centralnu državnu ceremoniju kod Spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu, u okviru kompleksa nekadašnjeg koncentracionog logora na Starom sajmištu na Novom Beogradu, predvodio je izaslanik predsednika Republike, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Vence i cveće položili su i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, ambasadori Izraela i SAD Alona Fišer Kam i Kajl Skot, šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici, predsednik Vlade nemacke savezne pokrajine Tiringije, potomci žrtava, predstavnici Saveza jevrejskih opština Srbije, Jevrejske opštine Beograd, Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, predstavnici udruženja i građani.

Ministar Đorđević je istakao da smo, zbog nepojmljivog obima zločina počinjenog nad Jevrejima u Holokaustu, kao i nad Srbima u Nazavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH), danas u obavezi da razumemo sve činioce koji su ih uzrokovali i tako otklonimo i najmanju mogućnost da se nešto slično na tlu Evrope ponovo desi.

"Sudbina koju su nacisti i njihove sluge namenili Srbima i Jevrejima na ovim prostorima bila je vrlo slična. Paralelno sa zatiranjem traga vekovnog prisustva jevrejske kulture u Evropi, Srbi u NDH su na sličan način doživeli genocid u ustaškim fabrikama smrti, Jasenovcu, Jastrebarskom...", podsetio je Đorđević.

Među onima koji neguju sećanje na nevine žrtve je i Baer Ester Albahari, rođena u logoru Staro sajmište 31. januara 1942. godine, prevremeno, sa svega 900 grama.

Došla je da oda počast svojoj porodici, jer joj je cela familija, koja je iz Sarajeva došla u Beograd, stradala u logoru. Danas ima 77 godina, koliko i mesto stravičnog stradanja na levoj obali Save.

"Bila sam u Zvečanskoj, to je bilo materinsko udruženje... Stric me je spasao, kako su me izveli, to oni najbolje znaju... Danas imam 77 godina, koliko i ova strahota. Prošla sam težak zizvot, ali ne dam se. Ali, uvek se ovde potresem kada dođem...", kaže Ester.

Verski obred obavio je rabin Isak Asijel, a u umetničkom programu učestvovali su hor "Aliluja", uz glumce Vjeru Mujović, Vesnu Stanković, kao i Goran Stanić i Iva Ignjatović, članovi baleta Narodnog pozorišta u Beogradu.

NOVI SAD: Obeležen Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta

Danas u podne, povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predstavnici Jevrejske opštine Novi Sad položili su vence na spomenik žrtvama Holokausta.

Na početku ceremonije, u sinagogi na Jevrejskom groblju, hor "Hašira" izveo je "Tužnu pesmu", kompoziciju Joše Rafaila Blama koji ju je on komponovao 1942. godine u logoru Osnabriku, na stihove psalma 91.

