IZMENE ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI: Porodiljama će biti garantovan minimalac!

Komisija Ministarstva za demografiju i populacionu politiku analizirala je primenu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i predložila izmene Ministarstvu rada koje podrazumevaju da će svim ženama na porodiljskom odsustvu biti zagarantovan minimalac.



Predloženo je još nekoliko izmena, o kojima će narodni poslanici najverovatnije raspravljati na prolećnom zasedanju. Govoreći o izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodica s decom, ministarka Slavica Đukić Dejanović iznela je očekivanja da će sve te žene u drugoj polovini godine imati više finansijskih sredstava nego do sada.

- Vlada će u aprilu da završi taj posao i tokom prolećnog zasedanja uputiti tekst zakona Skupštini, a poslanici će relativno brzo staviti izmene zakona na dnevni red. Niko neće primiti manje novca nego što iznosi minimalac - istakla je ministarka.

Prema njenim rečima, postojeći zakon je izglasan u julu prošle godine, ali prilikom primene zakona su primećeni određeni nedostaci, koji će se ovom dopunom eliminisati.

- Mi smo uočili da tri kategorije žena nisu u ravnopravnom statusu. To su one sa velikim primanjima, one koje su se zaposlile i u tom mesecu zatrudnele i one koje su radile manje od šest meseci. Njihov status će se popraviti. One su imale manje novca, nego što bi imale prethodnim zakonom - naglasila je Đukić Dejanović i dodala da je analiza koju su sproveli bila veoma detaljna, da se ne bi narušila finansijska stabilnost države.



(Kurir.rs / J. P.)

