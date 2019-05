REKE NADGLEDAJU 24 SATA Marić: Pratimo situaciju, ovo su kritične tačke u Srbiji

Načelnik Sektora za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je danas da su svi subjekti zaštite i spasavanja stavljeni u stanje pripravnosti i da je, imajući u vidu najavljene padavine u naredna tri dana, uvedeno 24-časovno nadgledanje svih vodotokova u Srbiji.

"Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u naredna tri, četiri dana očekuje nas dosta kišnog perioda i do 60 litara kiše po kvadratnom metru u pojedinim delovima Srbije", rekao je Marić i dodao da su tim ciklonom pored Srbije obuhvaćene i Bosna i Hercegovina i Hrvatska, prenosi MUP u saopštenju.

On je rekao da su sve jedinice Sektora za vanredne situacije, timovi za poplave stavljeni su u stanje pripravnosti, kao i Žandarmerija, interventne jedince policije, Vojska Srbije i civilna zaštita, kao i javna preduzeća za gazdovanje vodama u Vojvodini i Srbiji.

Marić je istakao da će nadležne službe ispratiti situaciju i na kritičnim tačkama imati timove spremne da, ukoliko bude bilo potrebno, reaguju i spasavaju ljudske živote.

Govoreći o kritičnim tačkama, Marić je rekao da se najavljuju bujične poplave, ali ne i poplave na velikim rekama, kao i veća količina padavina na teritoriji zapadne i jugozapadne Srbije i Vojvodine.

On je upozorio da može doći do problema u urbanim sredinama, u situacijama kada kanalizacija ne može da povuče određenu količinu vode i dodao da su nadležne službe i za to spremne.

Marić je podsetio da Sektor za vanredne situacije ima oko 3.000 vatrogasaca-spasilaca u redovnom sastavu, u okviru kojih ima 13 regionalnih timova za spasavanje sa oko 130 pripadnika, što je znatno više ljudi u odnosu na neki raniji period.

"Operativno je devet Specijalizovanih jedinica civilne zaštite za spasavanje na vodi i pod vodom sa oko 150 pripadnika. Dakle, raspolažemo sa oko 300 ljudi obučenih i potpuno opremljenih za spasavanje u slučaju poplava i sa oko 90 čamaca", naveo je Marić.

