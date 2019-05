TURČIN JOJ ODVEO DECU IZ SRBIJE! NEMA KRAJA SLAVIČINIM MUKAMA, UPRKOS PRESUDI SUDA: Sina i ćerke čuje samo telefonom, nije ih videla tri godine, a bivši muž se bahati u Iranu

Beograđanka Slavica Burmazović već tri godine nije videla svoje dve ćerke i sina, pošto ih je njen bivši suprug, Turčin Ejup Sabri Jundžu, odveo iz Srbije! Jundžu je njihovu decu Ajšu (14), Esmu (13) i Tarika (7) bez Slavičine dozvole poveo sa sobom u Tursku u avgustu 2015. godine, a ona ih je otad videla samo jednom, u maju 2016.

Slavica kaže da je uspela da svoju decu pronađe u Iranu, u Teheranu, gde ih je otac odveo još prošle godine. Sada se čuje sa sinom i ćerkama telefonom, ali joj bivši muž i dalje ne dozvoljava da ih vidi. Iako su turski sudovi davno presudili da deca treba odmah da budu vraćena u Srbiju, Slavica je nemoćna, a za to vreme njen bivši suprug se provodi na prijemu u turskoj ambasadi u Teheranu!

Odbija viđanje

Kako nam je Slavica rekla, bivši suprug joj dozvoljava da sa decom priča telefonom, ali kad god zatraži od njega da ih vidi, on odbije. Za mogućnost da pusti decu da dođu kod majke u Srbiju ne želi ni da čuje.

- Svoju decu nisam videla već pune tri godine! Poslednji put sam bila sa njima u maju 2016. godine, kada sam zajedno sa predstavnicima srpskih vlasti išla da ih posetim u Turskoj. Ne pitajte me kako mi je, ali sada bar mogu svakog dana da se čujem sa njima telefonom. Čak sam se i sa bivšim suprugom nekoliko puta čula. Tada sam ga pitala da li će pustiti decu da se vrate kod mene u Srbiju. Ali on ne popušta, odgovor je uvek "ne" - rekla je Slavica u razgovoru za Informer.

Prema njenim rečima, Ejup je odveo decu u Iran, ali je dokaz za to dobila tek kada je objavio slike sa prijema u Teheranu.

- Ne znam zašto je otišao tamo, ali su mi rekli da je to što se nalazi u Iranu prepreka turskim vlastima da ga uhapse i da predaju decu meni.

Uživa u Teheranu

Ona ne može da veruje da se, uprkos svim presudama turskih sudova u kojima stoji da deca treba da budu sa njom, njen bivši suprug bez imalo straha provodi na događaju koji je održan u ambasadi Turske u Iranu.

- Videla sam slike gde Ejup provodi noć na nekom prijemu u turskoj ambasadi u Teheranu i nije mi jasno kako to da, iako imam sve potrebne papire i presude, deca još nisu sa mnom. Kad god pozovem naše vlasti da pitam šta se dešava sa mojim slučajem, uvek dobijem isti odgovor: "Strpite se još malo!"

Svakodnevno ih zovem, raspitujem se na svim mogućim adresama, ali još niko ne može da mi kaže kada ću ponovo videti svoju decu. Obećavaju mi da će ih poslati odmah za Srbiju, čim kroče na tlo Turske. Ali to se još nije desilo i pitanje je da li će, i kada - očajna je Slavica.

MSP: Teška situacija, radimo sve što možemo

Kako Informer nezvanično saznaje u Ministarstvu spoljnih poslova, Srbija radi sve što je u njenoj moći da Slavici vrati decu. Sarađuje sa turskom policijom, ali ceo proces otežava to što njen bivši suprug još nije kročio u Tursku.

- Prema informacijama koje dobijamo od turskih vlasti, Ejup Jundžu se zaista nalazi u Teheranu. Ovo nije jednostavna situacija, iako izgleda da Turska ne radi ništa po ovom pitanju, nije tako. Naravno da nismo zaboravili na ovaj slučaj, naš ambasador radi na tome, a kada smo bili u poseti kod bivšeg premijera, rekli smo mu koliko je to nama važno. Istina je da Turci do njega ne mogu da dođu, da bi nekog priveli u ambasadi, to lice mora da se nalazi na poternici višeg stepena, a Jundžu to nije. Takođe, ne znamo da li je on iranski državljanin ili ne i otkud on na tom prijemu. Nismo odustali, ali on definitivno nijednom nije prešao granicu Turske, što nam dosta otežava posao - kažu u ministarstvu.

