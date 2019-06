POSAO ZA NAJBOLJE DIPLOMCE MEDICINE: Dobiće i specijalizaciju i upis na doktorske studije

Ministarstvo zdravlja treći put organizuje konkurs za prijem u radni odnos najboljih diplomaca medicinskih fakulteta u Srbiji, a ministar Zlatibor Lončar kaže da će najbolji diplomci pored posla dobiti i specijalizaciju i upis na doktorske studije.

Ministar zdravlja kaže da su "populističke izjave da ne vodimo računa o svojoj deci" i da će država pokazati suprotno zapošljavanjem više od 600 novih službenika u zdravstvenom sektoru.

"Evo treći put imamo akciju u zdravstvenom sektoru, a to je naš odgovor na pitanje odlaska lekara iz Srbije, zaposlićemo 100 najboljih studenata medicinskih fakulteta, omogućiti im specijalizacije i upis na doktorske studije. To su naša najbolja deca, naša budućnost, deca koja su na fakultetu ostvarila najbolje rezultate i zaslužili su da dobiju posao i ne samo da će dobiti posao, dobiće i specijalizaciju i upis na doktorske studije, što je velika stvar jer mogu da naprave i fakultetsku karijeru i da budu profesori na fakultetu", kazao je ministar Lončar tokom gostovanja u Jutarnjem programu RTS-a.

On je dodao da će im ugovore o zaposlenju 26. juna uručiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Najavljuje da će se i dalje nastaviti sa ulaganjem i zapošljavanjem i na taj način odgovoriti na migracije lekara i medicinskog kadra.

Prema njegovim rečima u toku je i konkurs za srednji medicinski kadar - sestre i tehničare.

"Krenuli smo sa idejom da to bude 200 do 300 medicinskih sestara, međutim, prijavilo se njih 514 i onda smo morali da produžimo konkurs par dana. Sigurno ćemo više od 300 njih primiti u ovom krugu, ali na svakih šest meseci ćemo to raditi", ističe Lončar.

Navodi da je predsednik obećao povećanje plate ze medicinske sestre i tehničare kao i to da je sa predsednikom razgovarao i o rešavanju stambenog pitanja, izgradnji stanova za medicinske sestre i tehnicare.

Lončar je naveo i da je proširena lista lekova, za 31 lek, i to, kako kaže, nisu nimalo jeftini lekovi.

(Kurir.rs)

