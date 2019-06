POČELA NAPLATA PUTARINE KROZ GRDELIČKU KLISURU: Ako kolima krećete u Grčku na more, moraćete da platite VIŠE NEGO PROŠLE GODINE! EVO I KOLIKO (FOTO)

Naplata putarine kroz Grdeličku klisuru je počela juče u podne i primenjivaće se drugačiji sistem obračuna. Cena putarine od Beograda do Preševa je 1.340 dinara, što znači da je put do Grčke skuplji za 250 dinara.

Prvobitno su građani bili obavešteni da će naplata putarine na ovoj lokaciji početi tek 1. jula, ali je ipak počela juče.

foto: Putevi Srbija

Dosad je putarina od Beograda do Preševa bila 1.090 dinara, međutim, sada je sistem izračunavanja nešto drugačiji i ruta se deli na dve deonice. Put do Niša je jedna deonica, a druga je kroz Grdeličku klisuru.

foto: Putevi Srbija

- Odsad je ulazna stanica ona od koje krećete, ali izlazna je uvek Niš - naglašavaju iz "Puteva Srbije".

Sada se prvi deo putarine računa od Beograda do Niša, što je 800 dinara za automobile, a drugi deo je od Doljevca do Preševa, što je 540 dinara.

Ako ste iz Subotice pošli ka Grčkoj, to će vas koštati 1.900 dinara. Platićete putarinu do Beograda 560 dinara, zatim od Beograda do Niša 800, te 540 dinara kroz Grdelicu.

foto: Putevi Srbija

Biće skuplje i ukoliko budete putovali iz Novog Sada. Naplata puta Novi Sad - Preševo sad iznosi 1.550, a pre je bila 1.300 dinara. Kragujevčani treba da izdvoje 930 dinara, dok je put iz Jagodine 990 dinara.

Ovo su cene za automobile, a vozači motora će platiti 270 od Doljevca do Preševa. Vozači automobila koji imaju i prikolicu pripadaju drugoj kategoriji, a to košta 810 dinara. Prema podacima "Puteva Srbije" motorna vozila treće kategorije plaćaće još 1.620 dinara, a četvrte kategorije 3.240 dinara.

foto: Putevi Srbija

- Na naplatnim rampama nema čekanja na naplatu putarine, nema gužvi - saopštili su juče iz Auto-moto saveza Srbije.

Šta će biti 1. jula

Sledi poskupljenje?

Treba imati u vidu da vozače očekuje poskupljenje putarina već od 1. jula, i to za 12 odsto. Još uvek se ne zna da li će se to poskupljenje odnositi i na cene koje se primenjuju na deonici od Doljevca do Preševa. To je predviđeno predlogom izmena Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Ljig-Preljina

Po starom

Auto-put Ljig-Preljina je deonica na Koridoru 11 i prolazak kroz ovu deonicu zasad je po starom, košta 140 dinara, dok vozači automobila sa prikolicom moraju da izdvoje 220, vozila treće kategorije (autobusi) 440, a četvrte (šleperi) 880 dinara.

Kurir.rs/ Nevena Tomašević

Foto: Dragana Udovičić

Kurir