PUŠENJE ĆE NAS SKUPO KOŠTATI? Bliži se povećanje akcize

Bliži se jul, a sa njim i novo povećanje akcize, koliko će to "otežati" paklicu cigareta?

Za pola meseca čeka nas novo pomeranje akciza, a sa njim, očekivano, i poskupljenje cigareta.

Duvandžije se, po pravilu, prilagođavaju šestomesečnom povećanju, što se na kraju odražava na potrošače i cenu paklice.

To je potvrdio i Goran Pekez, direktor korporativnih poslova i komunikacija u kompaniji JTI za Zapadni Balkan.

"Ne znam, ono što mogu da kažem jeste da su se u prošlosti te cene menjale, odnosno da su poreska opterećenja zahtevala i korekcije cena cigareta", rekao nam Pekez na marginama Samita guvernera u Bečićima.

Činjenica je da na svakih šest meseci u novčaniku mora da se nađe koji dinar više za paklicu, zbog čega se dešava da određeni broj stanovnika Srbije i odustane od pušenja cigareta.

"Tačno je. Svake godine, skromnim procentom, do tri odsto, po prirodi stvari, deo populacije odustane od nečeg što ih košta sve više. Ali nadoknadi se to upravo većom akciznom stopom", objašnjava Pekez.

On priznaje da industriji pada prodaja usled povećanja akciza, odnosno posledično, poskupljenja cigareta.

Kako kaže, prirodna posledica je da, ukoliko raste cena, padne prodaja. Međutim, to postaje dramatičnije kada postoji ilegalna alternativa kojoj se potrošači okreću pod pritiskom većih cena.

Kada je reč o samim akcizama, podsetimo, naša zemlja redovno povećava procenat na akciznu robu, što je i jedna od obaveza u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Zbog toga, kako i sam Pekez ističe, pušenje je postalo skup sport za građane jer se poresko opterećenje već povećavalo nekoliko puta, a rašće i dalje.

Teši činjenica, dodaje on, da u procesu pridruživanja EU, svaka zemlja ima grejs period, odnosno period prilagođavanja od četiri godine. To praktično znači da se dovede na odnos od 90 evra po 1.000 cigareta. On navodi primer Hrvatske koja je dobila grejs period i ispunila ga i sada je kod njih taj odnos dostigao 101.

Poređenja radi, u ovom trenutku nama je na 67 evra.

