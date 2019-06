AERODROM MORAVA OTVOREN ZA CIVILNE LETOVE Vučić: Ponosan sam što se nalazim ovde i što ne držim istorijski govor! Moramo da idemo u korak sa svetom ne dajući nikome pravo da nam ukida ponos i dostojanstvo! Ova Srbija danas pobeđuje

Aerodrom "Morava" kod Kraljeva od danas će biti otvoren za civilni vazdušni saobraćaj, a ceremoniji je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Nakon intoniranja himne "Bože pravde" prisutnima se obratio predsednik Vučić.

"Danas je Vidovdan, veliki i sveti dan za sve Srbe ma gde da oni žive. Prošlo je tačno 630 godina od boja na Kosovu, 30 godina od Gazimestana, 20 godina od NATO agresije. Posle svih tih dana mi današnji dan obeževamo na otvaranju aerodroma, ovo je mesto gde Srbija može u nebo i preko neba do novih destinacija, do novih rezultata i ciljeva i rezultata. Šta vredi da kažete na Vidovdan, danas se svi sećaju Vidovdana od pre 630 godina, ako pogledate šta smo posle svega toga prešli, čini mi se da ćemo lako izvući pouke za budućnost. Danas mi moramo da biramo rad, auto-puteve, nove aerodrome, poslove, radnike, kao našu budućnost ali ne odričući se onoga što je uvek bilo najsvetije u našoj istoriji. Moramo da idemo u korak sa svetom ne dajući nikome pravo da nam ukida ponos, dostojanstvo, da naša deca imaju pravo na slobodu veroispovesti", rekao je on.

foto: Printksin

Predsednik je rekao da je ponosan što je danas ovde i što ne drži neki istorijski govor.

"Mi više nismo žrtve i da nemamo potrebe da se tako obraćamo ni svojoj ni međunarodnoj javnosti. Mi stvaramo svoju sudbinu, mi o njoj odlučujemo. Ne tražimo uzroke za slabije rezultate, svesni da od našeg truda zavisi naša budućnost. Prestali smo da sumnjamo u Srbiju, prestali smo da budemo lažna opasnost, Srbija veruje u sebe i ne pada joj na pamet da bilo koga ugrožava. Potrebno nam je da hladne glave pristupimo rešavanju problema. Srbiju neće više niko moći da komata niti će Srbe moći da ubijaju kao što su to činili prethodnih vekova. Srbija jeste voz koji hoće da ide u budućnost, znamo da je taj put dugačak", rekao je predsednik i dodao:

"Danas sam sreo devojku, ili ženu, gospođu Čovagić, radila je u inostranstvu, kada je dobila ponudu za posao, vratila se svojoj kući i ovde planira svoju budućnost. To je ono za šta se borimo i za šta radimo. U prvih 5 meseci 825 dece više nego nego što je tako bilo prošle godine. Bez dece neće biti budućnosti Srbije i srpskog naroda. Džaba nam sve što radimo, džaba nam ovaj aerodrom, kao i novi putevi, ako dece ne budemo imali. Srbija mora da postoji, da bude jača, da bismo uspeli", rekao je on.

foto: Printksin

"Svakoga dana sam slušao primedbe na račun Vlade, ne postoji niko ko nije pomislio da sve zna bolje, nego što smo mi koji smo tu politiku vodili. Pokušajte da samo vidite te rezultate politike, trudili smo se da postižemo kompromis, ne zato što smo slabiji. Zato mi danas o KiM govorimo otvoreno, ne stidimo se ni pred kim u svetu, ali danas za razliku od 2004. i 2008., a kada Srbija nije ni reagovala, danas im kažemo nemojte da napadate srpski narod bilo gde na KiM. Ne budu li oni koji su za to zaduženi mogli da ih zaštite, mi ćemo to uraditi. Uvek ćemo biti otvoreni za mir i stabilnost da sačuvamo budućnost naše dece. Mi se ne busamo u prsa, ali znamo kako ćemo da sačuvamo i našu zemlju i naš narod", naglasio je predsednik.

On je rekao da kada imamo stabilnost javnih finansija, povećanje plata i penzija da će ljudi znati da imamo bolju budućnost.

"Bićemo ubedljivo prvi zato što ste podržali reforme. Vidovdan je sveti dan, imamo više desetine važnih događaja koji su obeležili ovaj dan. Danas je vreme da mi Srbi ne tražeći ni od koga drugog ništa samo kažemo da smo jedan te isti narod i da nema razlike između Srbina koji žive ovde ili u drugom regionu, i da ćemo se međusobno pomagati", istakao je predsednik.

foto: Printksin

"Mi našu prošlost slavnu moramo da podredimo budućnosti. Naša budućnost se nalazi u sposobnosti da prihvatimo realnost, veliki je to posao i mi to moramo da odradimo. Za ono što radimo ne mora niko da gine. Mi sa svima želimo dobre i prijateljske odnose, samo vas molimo da poštujete ono što je naše, naše građane. Konačno Srbija ima svoj snažan glas i svi ga čuju! Srbiju danas poštuju i hoće posle toliko vremena da je saslušaju, a neki možda i razumeju. Ulagaćemo u našu snagu, bićemo mnogostruko jači nego pre 5,10, 15, 20, 30 godina, jer ulažemo mir i stabilnost. Čvrsto ćemo stajati iza svojih interesa. Zato sa ovog mesta na ovaj dan molim sve da prihvate činjenicu da Srbija nikome nije problem, već šansa za sve. Srbija danas više ne gubi i krupnim koracima korača u pobedu i ne plaši se iste", rekao je predsednik.

"Neka vam je srećan Vidovdan, da iz poraza naučimo kako pouke da izvučemo. Ova aerodrom je jedna mala pobeda, ali koja najavljuje mnoge u budućnosti. Živela Srbija", rekao je na kraju govora Vučić.

foto: Printksin

Otvaranju je prisustvovao i predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik, kao i ministri Vlade Srbije.

foto: Printksin

Predsednik Srbije ranije je izjavio da će nekadašnji vojni aerodrom Lađevci biti osposobljen za prijem putničkih aviona tipa ATR i Boing 737 a da će za godinu moći da sleću i avioni Erbas.

foto: Printscreen RTS

Vojni aerodrom kod Kraljeva (Lađevci) izgradjen je 1967. godine, a prva jedinica na tom objektu bila je 235. lovačko-bombarderska eskadrila koja je bila opremljena avionima F-84 Tanderdžet.

(Kurir.rs/Beta)

