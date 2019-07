MINISTAR RUDARSTVA I ENERGETIKE: Antić sa delegacijom Nacionalne komisije za reforme i razvoj NR Kine

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić sastao se delegacijom Nacionalne komisije za reforme i razvoj NR Kine (NRDC), na čelu sa potpredesdnikom Ningom Jizheom (Ning Jizhe).



Ministar Antić izneo je opredeljenje Vlade Republike Srbije da je saradnja sa NR Kinom u vrhu prioriteta i podsetio da je tokom prethodne posete predsednika Vučića NR Kini, sa predsednikom NRDC, Heom Lifengom, potpisao Plan bilateralne saradnje između Vlade Republike Srbije i Vlade NR Kine u okviru Inicijative „Pojas i put“.



Antić je ukazao na izuetno visok nivo političkih, partnerskih i strateških odnosa, sa velikim brojem susreta na najvišem nivou, uz podsećanje da su predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Si Đinping imali česte susrete tokom prethodnih godina.



- Za nas su od izuzetnog značaja preuzimanje Železare u Smederevu od strane kompanije HBIS, kao i strateško partnerstvo Zijina u kompaniji RTB Bor, ali i dolazak kompanije Šandong Linglong, koja je započela gradnju fabrike guma u Zrenjaninu, izjavio je ministar Antić.



On je rekao i da Srbija sa nestrpljenjem očekuje proširenje saradnje sa kineskim kompanijama, kao što je Guangtong New Energy Automobile Co. LTD, koja je partner Ikarbusa a sa čijim čelnicima je imao priliku da se sretne na u kineskom gradu Landžou.

- Srbija je jedan od najsnažnijih partnera Kine u Mehanizmu saradnje Kina + 17 i ključna strateška tačka u realizaciji Inicijative „Pojas i put“ u Centralnoj i Istočnoj Evropi, naglasio je Antić.

Potpredsednik NRDC Ning Jizhe kazao je da je zajednički prioritet da se podigne nivo saradnje u oblasti energetike ali i infrastrukture. Na sastanku je obostrano konstatovano da su projekti kao što je Železara u Smederevu i strateško partnerstvo u RTB-u Bor izuzetno važni u celoj Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi i da će se podrška za priliv kineskih investicija, posebno onih u oblasti energetike, nastaviti.



- Nakon ove posete sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da se svi projekti između NR Kine i Republike Srbije realizuju uspešno i da su među najboljima u okviru Mehanizma Kina + 17, ocenio je Ning.

On je ponovio da su preuzimanje Železare u Smederevu, kao i strateško partnerstvo Zijina u RTB-u Bor među najvažnijim projektima, a da je plan da Srbija bude među najvećim proizvođačima bakra u Evropi. Ning Jizhe na sastanku je izneo predloge za proširenje kineskih investicija i saradnje u okviru Inicijative „Pojas i put“, kako u energetici, tako i u smislu povezivanja industrija dve države.



Sastanku je prisustvovala ambasadorka NR Kine Čen Bo, kao i čelnici kompanija HBIS i Zijin, državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu privrede Milun Trivunac, kao i predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike i Nacionalne komisije za reforme i razvoj NR Kine.

