SPREMITE JOŠ PARA ZA (AUTO) PUT! Ovo su nove cene, pogledajte novi DETALJAN CENOVNIK skupljih putarina!

Ako iz Beograda krećete autom za Grčku, put do Preševa platićete 1.500 dinara, a ako idete preko Bugarske, putarina do Dimitrovgrada od juče košta 1.110 dinara

Putarina u Srbiji od juče je poskupela za 12 odsto, tako da vožnja auto-putem od Subotice do Preševa, što je 566 kilometara, sada košta 2.130 dinara za automobile, što je za 230 dinara više nego pre poskupljenja.

Drumarina ovom trasom za autobuse košta 6.380 dinara, za teretne kamione čak 12.780 dinara, dok će od sada i motociklisti za istu deonicu morati da plate više od hiljadarke, tačnije 1.070 dinara, što je za 120 dinara više u odnosu na prethodni cenovnik.

Za autobuse 6.380 dinara

Ukoliko ste iz regiona Beograda i planirate polazak svojim autom ka moru, pripremite 1.500 dinara za "Puteve Srbije" ako ćete voziti preko Preševa, odnosno 1.110 dinara za vožnju do Dimitrovgrada. Od Beograda do Preševa inače ima 380 kilometara, a od Beograd do Dimitrovgrada 332 kilometra, što ukazuje da je cena korišćenja kilometra auto-puta oko 3,5 dinara. Inače, vožnja auto-putem od Subotice do Dimitrovgrada (518 kilometara) košta 1.740 dinara za automobile.



Takođe, oni koji bi da putuju u Hrvatsku, za putarinu od Beograda do Šida platiće 410 dinara.



Drumarina od prestonice Srbije do Novog Sada za automobile sada košta 240 dinara, a do Smedereva 210 dinara, Paraćina 600, Leskovca 1.020, a do Vranja 1.330 dinara.

Tražili veće cene

Inače, direktor "Puteva Srbije" Zoran Drobljak otkrio je nedavno da su Ministarstvu saobraćaja predložili povećanje putarine od 15 odsto, ali je na sednici Vlade usvojeno 12 odsto. U obrazloženju poskupljenja Vlada je navela da je prethodna visina putarina bila niža od realne vrednosti, kao i da će se povećanjem prihoda od putarine obezbediti veća sredstva za finansiranje održavanja i razvoja putne mreže.

Procena je da će sa poskupljenjem od 12 odsto ove godine prihod od naplate putarine biti veći za 1,9 milijardi dinara, odnosno da će ukupan godišnji prihod iznositi 27,6 milijardi dinara.

Konačno poskupljenje putarine utvrđeno je Izmenama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koje je nedavno usvojila Skupština Srbije. Putarina je prethodno u Srbiji poskupela 7. januara 2017. za 10 odsto.





Kurir.rs/Sanja Đorđević

