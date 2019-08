RHMZ IZDAO UPOZORENJE, SRBIJA DANAS U NARANDŽASTOM METEOALARMU: Spremite se za paklene temperature, sutra će biti najgore, čak 38 stepeni! Ne izlazite iz kuće ako ne morate

Na području cele Srbije danas je na snazi narandžasti meteo-alarm zbog visoke temperature vazduha.

Do kraja dana očekuje se sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu od oko 37 stepeni Celzijusevih, dok će sutra biti najtopliji danovog leta sa očekivanih 38 stepeni.

Narandžasti meteoalarm znači da su prognozirane opasne vremenske pojave, takvog intenziteteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje.

Prema najavi meteorologa Nedeljka Todorovića, osveženje stiže u drugoj polovini noći između utorka i srede, kada se očekuju pljuskovi i grmljavina, a u sredu i četvrtak biće relativno sveže vreme za avgust, sa nižom maksimalnom temperaturom vazduha za osam do deset stepeni.

Do utorka sunčano i veoma toplo s najvišim temperaturama od 35 do 38 stepeni.

Naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature u sredu rano ujutro zahvatiće severne krajeve, u toku dana proširiće se na ostatak Srbije.

U četvrtak još ponegde na jugu i istoku Srbije uz promenljivu oblačnost kratkotrajna kiša ili pljusak, uglavnom u planinskim predelima, a u ostalim krajevima razvedravanje uz najvišu temperaturu od 27 do 30 stepeni.

Od petka do kraja perioda pretežno sunčano - u petak s temperaturom koja će biti bez bitnije promene, a od subote malo toplije s ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavine.

Klimatske promene

Todorović je naveo da se poslednjih decenija nameće teza o klimatskim promenama kao posledici čovekovog uticaja, emisije gasova sa efektom staklene bašte, pre svega ugljen-dioksidom, ali da u svetu, pa i u Srbiji, postoje ljudi koji argumentima opovrgavaju takvu tezu.

- Mogu da kažem da je ugljen-dioksid zanemarljiv što se tiče tog uticaja na porast temeprature i njegov sadržaj zavisi, pre svega, od temperature okeana - rekao je Todorović za Radio-televiziju Srbije.On je ukazao da je u Beogradu, koji ima najduži niz podataka od 130 godina, primetno da se ponavljaju periodi malo toplijeg i malo svežijeg vremena u trajanju od po približno 35 godina.

- U prvoj polovini 19. veka bilo je isto toplih leta i toplih dana sa temeperaturom iznad 40 stepeni, a na primer šezedesetih, pogotovo sedamdesetih godina bio je period relativno svežih leta. Čak sedamdesetih, od tih deset godina, svega u dva dana je temperatura vazduha prelazila 35 stepeni Celzijusovih - rekao je Todorović.

On je naveo da se, ako se pogledaju prirodne zakonitosti, u naredne dve do tri decenije najverovatnije očekuje blagi pad temperature, što dalje ne znači da su i to klimatske promene.

(Kurir.rs/Blic, RTS)

