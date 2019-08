PROIZVOĐAČI UPOZORAVAJU DOMAĆICE: Cene povrća neće padati, sad je pravo vreme da spremate zimnicu

Cene paradajza i paprika, kao i drugog povrća na zelenim pijacama i kvantašima neće biti niže, pa proizvođači savetuju onima koji planiraju da prave zimnicu da je sad pravo vreme da se zapute u kupovinu.

Proizvođači tvrde da su grad, oluje i loša godina krivi što je rod smanjen, pa jednoglasno upozoravaju da se sa kupovinom ne časi ni časa.

- Crvena paprika ajvaruša stiže polovinom septembra i neće biti jeftinija nego prošle godine, već samo može biti skuplja zbog nevremena. Od Užica do Kruševca grad i oluja, kakvu ni moja baba ne pamti, uništili su rod, a vetar je povaljao stabljike tako da crvena paprika neće biti ispod 150 dinara na veliko. Babura trenutno na veliko košta od 60 do 70 dinara i cena može samo da raste - kaže Nenad Stevanović, proizvođač papirka i paradajza iz Starog Trstenika.

Iako su mnogi u jednom trenutku ustuknuli pred cenom paradajza od 200 dinara, očekujući da će cene pasti i do četiri puta kada dozri rod sa otvorenih polja. Stevanović tvrdi da od tog posla nema ništa.

- Ni slučajno ne treba čekati da cena paradajza padne jer se to neće desiti. Počinje prva berba paradajza na otvorenom polju i na veliko mu je cena od 60 do 70 dinara. Očekujemo da će se po ovoj ceni prodavati do 5. septembra, a posle će biti sve skuplji. Ko bude čekao da padne cena paradajza, ima da mu izgori novčanik jer će lošiji kvalitet platiti duplo skuplje - ističe Stevanović i dodaje da cena paradajza može da padne samo ako ga uvezu u većoj količini, dok crvenu papriku nemaju odakle.

Osim loše godine, za visoke cene paradajza, prema rečima Milana Pajića, predsednika Skupštine Asocijacije poljoprivrednika, zaslužno je i to što ga nije dovoljno zasađeno.

- Nije zasađeno dovoljno paradajza zbog toga što je prošle godine uvožen do jeseni. Cene paradajza neće pasti jer je pri kraju i može biti samo skuplji. Kome je skup, ne mora da ga jede, neka jede kupus. U Mačvi je prvo branje crvene paprike polovinom avgusta, ali je dosta smanjena proizvodnja, pa cene neće padati. Ko planira da pravi zimnicu, sad je pravo vreme, a ako je dobro spremi i ostavi u skladište, ne mogu joj ništa ni vrućine - ističe Pajić.

Tabela - Cene povrća na veliko

Vrsta povrća Cena Paprika šilja 85

Babura 45-80

Paprika ljuta 180

Boranija puterica 200

Paradajz 120

Mladi kupus 50

Luk crni 45

Luk beli 180

Krompir crveni 40

Krompir beli 40

Krastavac 50-90

Cvekla 30

Karfiol 130

* Cene na "Veletržnici Beograd" u dinarima

Brojke

26 kg po stanovniku je potrošnja paradajza u Srbiji

27.542 tone paradajza uveze se godišnje u Srbiju

9.858 tona paradajza godišnje se izveze iz zemlje

13.710 tona sveže paprike izveze se iz Srbije godišnje

8.554 tone paprike godišnje se uveze u Srbiju

