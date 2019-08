PRŽI SUNCE: Danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 21, a najviša dnevna od 32 do 35.

U Beogradu sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 21, a najviša dnevna oko 35.

Kako je najavio RHMZ toplo vreme će se zadržati tokom cele nedelje sa najvišom temperaturom od 30 do 35 stepeni Celzijusa.

foto: Printscreen RHMZ

Zbog visokih temperatura, u sredu će cela Srbija biti pod narandžastim meteoalarmom.

foto: Printscreen RHMZ

U četvrtak će, nakon sunčanog i toplog dana, posle podne na jugozapadu zemlje i u planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, doći do kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. I dalje će biti veoma toplo. Najniža temperatura kretać se od 16 do 21, a najviša dnevna od 31 stepena na severu i zapadu, pa do 34 stepena na jugu i istoku Srbije.

Ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se u petak, kada će takođe biti veoma toplo. Najniža tempratura kretaće se od 16 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 31 na severu i zapadu zemlje, do 34 na jugu i istoku.

(Kurir.rs/Beta/Tanjug)

