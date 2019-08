EVO KAKO DA SE NAJBRŽE UKLJUČITE NA AUTO-PUT MILOŠ VELIKI: Postoji nekoliko načina da izbegnete gužve kod Obrenovca

Od sinoć do ranih jutranjih časova, od kako je otvoren auto-put "Miloš Veliki", njime je prošlo 5.500 hiljada vozila. Danas u toku dana broj se povećao, negde oko 10.000 vozila se očekuje na ovom putnom pravcu.

Ono što treba reći, to je da do 1. septembra na ovoj deonici neće biti naplaćivana putarina, Tako da, ako naiđete na naplatne rampe, slobodno ih prođite do 1. septembra.

Vozači koji su koristili auto-put kažu da su ovakvu vožnju do Čačka odavno želeli. Iskustva su im veoma pozitivna a uživali su i u predelima.

Utisak jedino kvari put do auto-puta. Na starom Obrenovačkom putu tolika je gužva da gradski autobusi kasne i do pola sata.

Danas je za tridesetak kilometara od Beogradskog sajma do Mislođina trebalo 45 minuta.

Drugi put kojim možete stići do Obrenovca, pogodniji je za vozače koji dolaze sa severa, a počinje kod Beogradskog aerodroma i ide preko Jakova i Boljevca. Duži je ali s manje gužve, pa smo ga prošli za 35 minuta.

Zato u Opštini Obrenovac traže da gradski prevoz ide preko mosta kod Boljevca i do Surčina.

"Jedan od alternativnih pravaca je i ovaj, jer veliki broj Obrenovčana je zaposlen na aerodromu, i veliki broj dece iz Surčina dolazi u naše srednje škole, jer u Surčinu ne postoje srednje škole, pa veliki broj dece iz Surčina dolazi svakog dana", kaže Mirko Vranešević, predsednik Skupštine opštine Obrenovac.

Stručnjaci upozoravaju na oprez u vožnji, jer put do Obrenovca ide kroz brojna naselja – Umku, Moštanicu i Barič.

"Jako je bitno da se krećemo propisanom brzinom, pre svega zbog pešaka u tim naseljima. Zato ja molim vozače da smanje briznu, a roditelje da decu upozore da će biti sve više kamiona, automobila i autobusa na ovom putnom pravcu", ističe Damir Okanović iz Kmiteta za bezbednost saobraćaja.

Na put "Miloš Veliki" možete da se uključite i na peltljama Ub i Lajkovac, pa kome je lakše, može deo puta da ide Ibarskom magistralom i izbegne gužvu kod Obrenovca.

