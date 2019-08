PROFESIONALNI TRENER PLIVANJA U PARTIZANU SVIM NEPLIVAČIMA SRBIJE: Ovo je JEDINA stvar koju možete da uradite kako biste izbegli Stefanovu sudbinu! A evo ŠTA PORUČUJE DRŽAVI

Miloš Đorđević, profesionalni trener plivanja u Partizanu, ima samo jedan, ali zlata vredan, savet za sve neplivače ovog sveta, a naročito one u Srbiji - NE ULAZITE U VODU! Samo za Kurir kaže da je potrebno doneti zakon koji bi rešio problem neplivača, ali koji bi bio dovoljan da se izbegne Stefanova sudbina.

Svakog leta veliki broj Srba se udavi na morima, jezerima, rekama, bazenima. Deo njih su neplivači. Drugi deo je još kritičnija masa.

- Najveći problem je u tome što su mnogi Srbi ubeđeni da su dobri plivači, ali kad se nađu u nepredviđenoj situaciji tek onda shvataju da ne znaju šta zaista treba da rade, ističe trener plivanja u Partizanu.

foto: Shutterstock

Dodaje kako su takvi ljudi opasni i za sebe i za onog pored sebe kada su u vodi.

- Da biste pomogli nekom ko se davi, morate da prođete posebnu obuku, kaže Miloš Đorđević i naglašava da je veoma važno da ljudi shvate da u određenim kritičnim situacijama ne treba da preuzimaju odgovornost, jer tako gube vreme, a ono što može da pomogne je pozivanje stručnog lica.

Trener Đorđević za one koji su svesni da ne znaju da plivaju ima samo jedan savet:

- Držite se dalje od vode!

On je svestan da neplivači kojih među Srbima nažalost ima mnogo ne mogu da presede leto u kući ili na nekoj livadi, kao i toga da žele da pokvase svoje telo u slanoj vodi. Zato apeluje na državu i sportske finansijere:

- Otvorite škole plivanja za sve uzraste i u Beogradu i u unutrašnjosti Srbije.

Jasan je kada kaže da je to što se desilo Stefanu u Grčkoj strašno, ali da je to samo jedna u nizu tragedija kada je utapanje u pitanju.

- Srbija se svakog leta suočava sa istom pričom - deca nam se dave, ali i odrasli se utapaju. Sve to možemo da zaustavimo i da regulišemo zakonom. U razvijenijim zemljama sveta je nemoguće upisati dete u školu ukoliko nije završilo školu plivanja. To jeste jedna obaveza više za roditelje, ali to spašava život njihove dece, jasan je Đorđević.

(Kurir.rs/Jelena Bojić Obradović)

Kurir