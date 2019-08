RODITELJI, BUDITE VRLO OBAZRIVI PRI IZBORU SPORTA: Borilačke veštine i balet usporavaju rast dece!

Početak školske godine sve je bliži, pa mnogi roditelji, pored kupovine pribora, knjiga, odeće, razmišljaju i na koji sport da upišu dete. Stručnjaci napominju da treba biti oprezan pri izboru sporta jer neki od njih, usled prevelikog opterećenja, mogu usporiti rast deteta!

Prema rečima Angeline Petrove, stručnjaka za dečji fitnes, ne postoji opasna disciplina za rast mladog sportiste, samo je preopterećenje opasno. Kako prenosi portal Zelena učionica, Petrova je objasnila da, ukoliko se deca jako i intenzivno bave dizanjem tegova, gimnastikom, baletom, borilačkim veštinama i atletikom, to može usporiti, ali i negativno uticati na rast mališana. Ona je istakla da je za decu dobro plivanje, trčanje, ali i skokovi.

Preveliko opterećenje

Pedijatar dr Saša Milićević kaže da neki od ovih sportova usled prevelikog opterećenja mogu usporiti rast, kao i da je za decu idealno plivanje.

- Kada su u pitanju deca, plivanje je ubedljivo najidealniji sport, razvija sve mišiće i praktično ne postoje kontraindikacije kada je u pitanju bilo koja bolest u dečjem uzrastu. Treba izbegavati dizanje bilo kakvog tereta iznad nivoa glave u periodu rasta, to je jako važno. Na kraju krajeva, savet je da se roditelji savetuju sa pedijatrom, koji će im reći koje vežbe mogu da se rade, kao i koji je sport dobar za njihovog mališana - objašnjava dr Milićević za Kurir.

On ističe da dete treba prvo da uspostavi svoju kondiciju i razvoj mišića, pa da se nakon toga upiše na neki ozbiljniji sport.

- Sa plivanjem se može početi od ranog detinjstva, što se tiče početka bavljenja nekim drugim sportom, to je sve individualno, ali, recimo, košarka nema smisla pre sedme godine, fudbal pre pete... Uz sve ovo bitna je i pravilna ishrana kod dece, da bude što više proteina, voća i povrća, vitamina, a što manje šećera i brašna, onda će i razvoj da bude pravilan i adekvatan - zaključuje dr Milićević.

Sa druge strane, sportski lekar dr Momčilo Jakovljević, dugogodišnji doktor KK Partizan i svih nacionalnih košarkaških reprezentacija, smatra da su svi sportovi zdravi, ali da može biti štetno samo ako je voljni momenat prevelik i ako se neko preforsira, i dodaje da je bitno imati i dobrog trenera.

- Muška deca ne bi trebalo pre 18 godine da počinju sa dizanjem tegova jer može stradati kičma. Treba pogledati i kakva je fizička građa, ako dete počne da trenira košarku sa sedam godina, tim skakanjem, isto kao i u odbojci, ide brži rast - objašnjava dr Jakovljević i dodaje:

Ne treba forsirati

- Ne možemo svi da isto treniramo, ne treba se forsirati ni u čemu, trening treba da bude doziran prema uzrastu i prema fizičkoj građi. Sa plivanjem se može početi već u drugoj godini, sa košarkom sa sedam godina, sa tenisom od pete godine.

KOLIKO KOŠTA SPORT

- Škole plivanja koštaju oko 4.000 dinara

- Časovi vaterpola mesečno se kreću od 2.000 do 4.500 dinara

- Osam časova tenisa košta do 6.000 dinara

- Košarka i odbojka od 2.500 do 3.500 dinara