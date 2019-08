OD NEDELJE POČINJE NAPLATA PUTARINA NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI: Evo kolike su cene za svaku deonicu

Putarina na novom autoputu "Miloš Veliki" počeće da se naplaćuje u nedelju ujutru i od Obrenovca do Preljine za automobile iznosiće 420 dinara, a od Obrenovca do Ljiga 240 dinara, najavili su Putevi Srbije.

foto: RINA

Naplata putarine počinje u sedam sati ujutru.

Putarina će od Obrenovca do Uba iznositi 110 dinara, od Obrenovca do Lajkovca 160 dinara i od Obrenovca do Takova 350 dinara.

Naplata putarine na novom autoputu "Miloš Veliki" će se odvijati u "zatvorenom sistemu", navedeno je u saopštenju.

(Kurir.rs/Tanjug)

