SVE RAĐENO U TAJNOSTI: Penzioneru iz Niša zbog duga banka prodala stan, policija mu oduzela legalan pištolj, sada čeka izvršitelje i poručuje ŽIV IZ STANA NEĆU IZAĆI!

"Živ iz stana neću izaći. U njemu sam proveo trideset i pet godina i kuda ću sada sa navršenih sedamdeset".

Ovako je na današnjoj konferenciji za novinare svoju tužnu životnu priču započeo Radivoje Đedović, penzioner iz Vranja, kome je banka prodala stan kada više nije mogao da otplaćuje kredit koji je uzeo za pokretanje proizvodnje. A da nevolja bude veća njemu o prodaji stana ni jedan dokument nije stigao na kućnu adresu, navodi portal Jugmedia.rs.

Radivoje je kredit u iznosu od 25.000 evra sa rokom otplate na četiri godine za pokretanje proizvodnje, preko firme svoga sina, uzeo kod jedne banke i pod hipoteku stavio stan čiji vlasnik je njegova supruga Nada Đedović.

„Ratu za kredit u iznosu od 550 evra mesečno uplaćivao sam kako sam bio u mogućnosti. Zbog toga sam sve više kasnio sa otplatom kredita i pre četiri godine stiglo mi je prvo rešenje za izvršenje.Jednokratnom uplatom od 250.000 dinara uspeo sam da povučem to rešenje. Međutim, za kratko jer sam se posle godinu dana ponovo našao u istoj situaciji. Zbog finansijskih problema koje je imala firma moga sina predložio sam da mi produže rok otplate.

Nažalost,u banci nisu imali razumevanja za moj predlog “, priča Đedović.

Ono od čega je najviše strahovao Đedoviću se dogodilo upravo pre neki dan kada su mu je na vrata stana zakucala interventna policija koja je došla da od njega oduzme pištolj koji u kući drži legalno. Kada su mu rekli da je to uobičajeni postupak koji se sprovodi kada se dužniku prodaje stan, on je shvatio da da je ostao bez stana. Na isti način je saznao i da je izvršenje o iseljenju zakazano za četvrtak, 3. oktobra u 12 časova.

„Niko u porodici o tome nije bio obavešten.Čak ni moja supruga, na čije ime se vodi stan, nije primila obaveštenje da je takvo rešenje doneto.Do sada sam uplatio oko 10.00 evra na ime otplate kredita, ali u celoj ovoj priči najviše boli to što što je ceo postupak sproveden „ispod žita. Nisam obavešten ni da je uopšte pokrenuta hipoteka nad stanom koji je procenjen na 44.000 evra, kao i da se on prodaje,“, ističe Đedović i dodaje da obaveštenje o pokrenutoj hipoteci i prodaji stana nije moglo da ostane neuručeno jer njegova supruga zbog bolesti nije napuštala stan u poslednjih devet godina , a on Vranje punih sedam zbog ugradnje stenta.

Na kraju konferencije Đedović je posebno naglasio da je ogorčen na izvršitelje koji su prezaštićeni i da mu je mu je u ovom trenutku jedino preostalo da svoje pravo i pravdu potraži uz pomoć novinara i podnese krivičnu prijavu zbog načina na koji je ovaj slučaj sproveden.

A kako zlatno prvilo u novinarstvu nalaže da treba da se čuje i druga strana, novinari portala Jugmedia su otišli do kancelarije ovlašćenog izvršitelja Aleksandra Nikolića da bi dobili odgovore na pitanja u vezi ovog slučaja. Njegove kolege su im rekle da je on odsutan i da mogu da ga kontaktiraju telefonom. Međutim, Nikolić se na novinarske pozive nije odazivao.

