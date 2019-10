OVAJ 21. OKTOBAR JE POSEBAN! OSTAĆE ZABELEŽEN U ISTORIJI: Evo šta se danas tako neobično dogodilo

Prognoze meteorologa da će danas biti najtopliji oktobarski dan od 1926. godine, kada je u srpskoj prestonici izmereno 26,5 stepeni Celzijusa obistinile su se jer je u glavnom gradu Srbije prema podacima od 16 sati, temperatura dostigla 27 stepeni.

Za danas se naime, očekivala maksimalna temperatura do 28 stepeni i najtopliji 21. oktobar u poslednje 93 godine.

foto: Printscreen/RHMZS

Prema aktuelnim podacima objavljenim na sajtu RHMZ u 16 sati, u Ćupriji je živa na termometru dostigla 30 podeok, a temeprature od 28 stepeni izmerene su u Kraljevu, Kruševcu, Nišu, Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, Valjevu.

foto: Printscreen/RHMZS

Stepen niže danas je izmeren u Beogradu, Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Loznici, Požegi, Kuršumliji, Leskovcu, Vranju.

U Zaječaru, Sjenici, Negotinu, kao i Paliću izmereno je 26 stepeni.

Osetno svezije je bilo na Zlatiboru gde je izmereno 23 stepena, dok je na Kopaniku bilo najhladnije -18 stepeni.

Miholjsko leto se u svakom slučaju nastavlja do kraja meseca, poručuju iz RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZS

U narednih sedam dana očekuje se slično vreme, jutra sveža, dani sunčani i topli, sa temperaturama od 24 do 29 stepeni.

Sutra će u Beogradu biti sunčano i toplo uz slab vetar, promenljivog pravca.

Jutarnja temperatura biće od 8 do 13 C, najviša dnevna oko 28 C.

I novembarski rekord, inače, zabeležen je 1926. godine - 29,3 stepena.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir