VREME PRODUŽILO SEZONU: Kazne za letnje gume samo u slučaju snega

Pravilnik o tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima nalaže da „od 1. novembra do 1. aprila sva vozila u Srbiji moraju biti opremljena zimskom opremom ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica“

Vozačima je ostalo oko nedelju i po dana, tačnije do 1. novembra, da na svojim vozilima postave zimske pneumatike. Međutim, zbog visokih temperatura za ovo doba godine neće biti pisanja kazni, pa dok vremenski uslovi dozvoljavaju, vožnju mogu produžiti i sa letnjim gumama, kažu stručnjaci za saobraćaj.



Kako novinske stupce pune priče o miholjskom letu, i meteorolozi najavljuju toplo vreme sve do polovine novembra, a pravilnik ostavlja mesta da svaki vozač sam izabere šta će uraditi, velika je verovatnoća da će mnogi šoferi odložiti zamenu pneumatika do poslednjeg trenutka. Kazne ako nemate zimske gume iznose od 10.000 do 20.000 dinara za fizička lica, međutim, ukoliko nema snega i leda, policija neće sankcionisati. Ipak, stručnjaci savetuju da ove pneumatike nabavite na vreme:

- Dok god nema snega i leda, nije neophodno menjati gume. Ipak, vozači moraju voditi računa o jutarnjim temperaturama, u slučaju da su niže od sedam do osam stepeni i da postoji mogućnost stvaranja mraza, tada bi trebalo nabaviti zimske gume, jer letnje gube svojstva i mogu prouzrokovati nezgodu - kaže za Kurir Vesna Vrbulović iz Auto-moto saveza Srbije.



To znači da, ukoliko još uvek ne želite da vozite sa zimskim pneumaticima, svakako možete da odložite njihovo montiranje, ali se preporučuje da često konsultujete dugoročnu vremensku prognozu kako vas mraz i sneg ne bi iznenadili.

Upozorenje UDES VODI U ZATVOR foto: Dragana Udovičić Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović objasnio je da se vozilo koje nema sva četiri zimska pneumatika tretira kao tehnički neispravno, pa iako policija ne sankcioniše nemanje zimskih guma ako nema snega i leda, situacija se prilično menja u slučaju udesa: - U slučaju nezgode koju izazove vozač takvog vozila, i vozač i vlasnik dužni su da osiguranju nadoknade svu štetu nastalu u saobraćajnoj nezgodi. Sa aspekta bezbednosti neophodno je imati zimske gume jer letnje na zimskim temperaturama nemaju odgovarajuća svojstva.

Takođe, pored novčane kazne i naknade štete, postoji mogućnost da vozač dobije i do 45 dana zatvora.

