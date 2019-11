SVI HOĆE KLIZNO RADNO VREME: Poslodavci i sindikati podržali predlog ministra za rad

Poslodavci i sindikati podržali su predlog ministra za rad Zorana Đorđevića o uvođenju fleksibilnog radnog vremena, prema kojem radnici mogu raditi najranije od sedam ili najkasnije od devet sati, jer smatraju da bi taj izbor olakšao zaposlenima da usklade poslovne s privatnim, porodičnim obavezama.

Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije ističe da svaka fleksibilnost može samo da pomogne.



- Ukoliko vlasnik kompanije misli da će na taj način dobiti veću produktivnost i bolje rezultate, a da je to pogodnije zaposlenom, onda je najbolje primeniti takav način. U svakom slučaju, ta preporuka ministra Đorđevića je dobrodošla u svakom pogledu, čak je možda u privatnim firmama i realnom sektoru to i izvodljivije, osim ako se ne radi po smenama, gde je to teže izvodljivo - kaže Atanacković za Kurir.

Postići dogovor

Dodaje da je najbolje da poslodavac u dogovoru sa zaposlenima proceni da li može ili ne može da uvede ovu pogodnost.

- Ne verujem da je moguće da sve javne ustanove i državne firme uvedu klizno radno vreme, ali verujem da će tamo gde je to moguće ono biti uvedeno. Prednosti bi bile povećanje produktivnosti, zajednički interes i povećan efekat rada. Mana bi mogla biti u tome da proces rada nije ujednačen - objašnjava Atanacković.

Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Ranka Savić kaže za Kurir da je sasvim prihvatljivo da radnik može da bira da li će na posao doći u sedam ili u devet časova.

Potrebe i obaveze

- Fleksibilno radno vreme je nešto što više odgovara zaposlenom, pogotovo zaposlenim roditeljima i ljudima koji imaju obaveze. To je nešto što sindikat podržava jer je, u krajnjoj liniji, vid izlaska u susret radniku, razmišljanje o njegovim potrebama, obavezama koje ima u odnosu na decu, članove porodice - ističe Savićeva.

Podsetimo, ministar Đorđević najpre je za zaposlene u Ministarstvu rada uveo fleksibilno radno vreme, a potom je najavio da će svim državnim organima predložiti uvođenje fleksibilnog radnog vremena.

Branko Ružić SVI ORGANI DA RAZMOTRE foto: Zorana Jevtić Ministar državne uprave Branko Ružić smatra da svi organi treba da razmotre ideju o uvođenju fleksibilnog radnog vremena:

- U skladu sa odlukom Vlade Srbije za radno vreme izuzeci su dozvoljeni i Ministarstvo rada je odlučilo da iskoristi tu mogućnost i ja u tom smislu podržavam tu odluku. Smatram da treba i drugi organi da je razmotre, posebno kad razmislimo koliko među zaposlenima ima roditelja koji decu treba da ostave u vrtiću ili školi pre nego što dođu na posao.

