SKANDAL U ĆUPRIJI! PROMOVIŠU PORNO-GLUMICU: Haos u školi zbog Anđele Veštice

Čelnici Visoke medicinske škole strukovnih studija iz Ćuprije, pored nespornih dokaza koji potvrđuju da je škola sponzor nastupa bivše porno-glumice, a sada pevačice Anđele Mitkovski (Anđele Veštice) i pevačice Tanje Savić, pokušali su da negiraju svoju umešanost!

Plakati na kojim se škola vidi kao organizator nastupa pojedinih ličnosti iz šou-biznisa mesecima su lepljeni širom Ćuprije.

Prave se ludi

U pravnoj službi škole dobili smo protivrečne odgovore, dok v. d. predsednika Akademije vaspitačko-medicinskih strukovnih studija Kruševac, čiji je ogranak VMŠSS u Ćupriji, Jelena Milanović nije odgovarala na naše pozive.

- Studentski parlament ima isti logo kao fakultet, ne znamo ko je tražio da bude postavljen na reklamne postere. Nije došlo do zloupotrebe loga, to ne mogu da tvrdim. Škola nije stajala iza takvih nastupa, to je sigurno - rekli su u školi i prekinuli vezu.

Priznanje

Menadžer pevačice Tanje Savić Filip Belan potvrdio je da je nastup održan, ali da nisu znali da je organizator škola. Pokušali smo da kontaktiramo i sa Anđelom Vešticom, ali nije se javljala na broj poznat redakciji.

Anđela Veštica izjavila je da je do svoje 19. godine spavala sa preko 100 muškaraca, prvi porno-film snimila je u 18. godini, a kao motiv je navela novac. Potom je snimila još nekoliko porno-filmova.

Ministarstvo prosvete ŠKOLA NEMA UGOVORE SA ESTRADNIM LIČNOSTIMA Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji nema ugovor o angažovanju estradnih umetnika, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Oni su naveli da su iz škole dobili informacije da manifestacije i studentske proslave, koje su održavane van prostorija škole, organizuje samo studentski parlament i da su oni koristili logo škole na plakatima kako bi studenti znali da je u pitanju studentska žurka.

Kurir.rs / K. V.

Foto: Printscreen

Kurir