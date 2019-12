JAGMA ZA NOVOGODIŠNJIM ARANŽMANIMA: Evropske metropole jeftinije od srpskih planina

Građani su uveliko počeli da planiraju gde će da provedu novogodišnju noć. Doček Nove godine u evropskim gradovima je često mnogo jeftiniji nego u Srbiji, kažu stručnjaci, i upravo se zato ovi aranžmani i prvi rasprodaju.

50 ili 60 evra treba izdvojiti Za doček Nove godine u Budimpešti, Sofiji, Solunu, Beču ili Istanbulu foto: Shutterstock

- Za doček Nove godine su najpopularnije evropske metropole, i to Budimpešta, Sofija, Solun, Beč i Istanbul. Najveći broj putnika se odlučuje za autobuski prevoz i mogu se naći aranžmani za 50 ili 60 evra. Ovakve ponude najčešće obuhvataju dva ili pet noćenja, to zavisi od grada u koji se ide, a veliki je i raspon cena. Na primer, novogodišnji odmor u Budimpešti može da košta od 40 evra s jednim noćenjem, pa do 250 za pet noćenja. Bitno je naglasiti da doček u hotelu najčešće nije uključen u cenu, već je predviđen doček na trgu - rekao je za Kurir Aleksandar Seničić, predsednik Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta).

Niža klasa hotela

On objašnjava da doček Nove godine u evropskim gradovima može da bude mnogo jeftiniji nego u Srbiji. - To su najjeftiniji aranžmani i prvi se rasprodaju, upravo zato što evropski gradovi imaju ogroman broj smeštajnih kapaciteta, ostaje se kraće, pa i to utiče na cenu, a i ide se u hotele niže klase. Poslednjih godina smo primetili veće interesovanje za doček Nove godine u Srbiji, iako su ovi aranžmani dosta skuplji, pošto se radi o boljim hotelima i aranžmanima koji obično traju sedam dana - rekao je Seničić.

Nova godina na nekoj planini u Srbiji može da iznese od 150 evra, pa sve do više stotina evra, dok se cene novogodišnjeg odmora u nekoj od naših banja kreću od 250 pa do 600 evra.

foto: Kurir

Svi na Zlatibor

- Sve više naših ljudi Novu godinu dočekuje na našim najlepšim planinama ili banjama, najpopularniji su svakako Kopaonik i Zlatibor i često se za njih odlučuju ljubitelji skijanja - objašnjava Seničić.

Kaže da je ove godine poraslo interesovanje kod ljudi za novogodišnje aranžmane, pa da sada ima 10 odsto više rezervacija nego prošle godine u ovo vreme. - Sada ima dosta povoljnih ponuda, a i uveliko je počela prodaja aranžmana i interesovanje je veliko. Međutim, očekujemo da se kao i svake godine najviše aranžmana proda između 10. i 15. decembra - kaže Seničić.

Letovanje u zimu EGZOTIČNE DESTINACIJE Oni koji vole da pobegnu od zime najčešće se odlučuju za egzotične destinacije. - Na egzotične destinacije ide nekoliko stotina ljudi, i to su uglavnom individualni putnici. Najviše aranžmana je na više od sedam dana i sada su već neki aranžmani rasprodati - rekao je Seničić. Odlazak u Tajland košta od 800 do 1.400 evra za 15 dana, Kuba od 1.500 do 2.200 evra za 15 dana, dok je Japan sedam dana 1.300 evra.

Interes za Grad svetlosti PARIZ UVEK U MODI foto: Shutterstock Manji deo građana se odlučuje da na doček Nove godine ode avionom u neki dalji evropski grad. - Trenutno su najpopularniji Pariz, London, Lisabon i Rim i u tom slučaju se obično ide na tri ili pet noćenja. Oni koji imaju malo više novca se odlučuju da idu na Jahorinu, koja je izuzetno popularna, a oni iskusni u skijanju biraju Austriju, Francusku ili Italiju, ali to su pojedinačni aranžmani - rekao je Seničić. Odlazak u neku evropsku prestonicu avionom košta od 250 do 650 evra, dok je za evropske planine potrebno od 400 do više od hiljadu evra.

Kurir.rs/ Nevena Tomašević Foto: Shutterstock

Kurir