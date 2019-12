NOVI DETALJI MONIKINOG (12) NESTANKA: Devojčicu iz Niša snimila kamera, ali do škole nije ni stigla! Majka OČAJNA

Porodica dvanaestogodišnje Monike Karimanović iz niškog sela Suvi Do, koja je u petak nestala na putu do škole u naselju Brzi Brod očajna je što uprkos policijskoj ali i njihovoj potrazi, od devojčice nema ni traga ni glasa.

Članovi porodice odbacuju mogućnost da je tinejdžerka pobegla od kuće ističući da osim ranca i školskog pribora ništa sa sobom nije ponela.

Jedino što je do sada utvrđeno je da je dete ušlo u Brzi Brod jer je njen nailazak zabeležila kamera jedne firme koja se nalazi na početku naselja, ali do škole nije stigla.

Najteže je Monikinoj majci Aleksandri koja je ubeđena da se njenom detetu nešto strašno desilo jer kako tvrdi, njena devojčica nikada ne bi svojevoljno otišla od kuće.

- Baka je ispratila u školu oko 7.20 sati, kazala joj je da će se vratiti ranije jer su joj skraćeni časovi. Čekala sam je do tri sata, a onda otišla u policiju jer moje dete nikada nigde nije otišlo samo. Strahujem od najgoreg, verujem da je moje dete oteto. Trebalo bi proveriti tu kameru koja je snimila, videti da li je neko vozilo pošlo za njom nakon što je ona prošla. Mnogo je vremena prošlo, taj koji je oteo mogao je da napravi lažni pasoš i da je izvede iz zemlje. Njenoj muci nema kraja, ko zna šta joj rade - neprestano plačući pričala je prestravljena žena.

Nestala Monika foto: Facebook Printscreen/Privatna Arhiva

Rodbina i prijatelji ove porodice pretražili su područje od Suvog Dola do Niške Banje te suprotni deo grada sve do naselja Trošarina ali nisu otkrili nikakav trag koji bi doveo do rešenja misterije.

- Išao sam i na groblje u Brzi Brod, pretražio napuštene kuće, tražili smo je i po krugu Elektronske industrije, oko pruge, do Nišave... ništa nismo pronašli. Niko je nije video kao da je u zemlju propala. Policiji svaka čast, tu su bili čitavog dana, raspitivali se ali ni oni ništa nisu pronašli - opisuje potragu Monikin deda Miodrag Sulejmanović.

Stojan Osmanović, takođe deda nestalog deteta, uputio je dirljivu molbu mogućem otmičaru.

foto: Kurir/M.S.

- Ako je neko drži, ako se udala a taj se krije jer je maloletna pa se boji da će da odgovara, neka nam skrati muke. Neka zove sa skrivenog broja, samo neka kaže: "Živa je!". To će nam biti dovoljno, jer ovo više ne možemo da izdržimo - moli zabrinuti deda.

Aleksandar Osmanović, Monikin brat od tetke isključuje mogućnost da je nekog upoznala preko društvenih mreža.

- Ona nema Fejsbuk ni Instagram, nije sa sobom nosila ni mobilni telefon. Nigde nije išla sama osim u školu, povučeno je dete. Čak i kada je išla na folklor i tada samo je pratili. Nije bila posebno bliska sa nekim od društva niti se nekom od školskih drugova poveravala. Niko od njih ne zna ništa o njenom nestanku - objašnjava Osmanović.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je potvrdilo da je prijavljen nestanak dvanaestogodišnje devojčice te da se za njom intenzivno traga. Svi koji su videli Moniku ili znaju nešto o njoj mogu da se jave na broj njene majke 063/454-865 ili policiji na telefon 018/522-982.

(Kurir.rs/Telegraf)

