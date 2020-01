JEDNA NARGILA KO PAKLICA CIGARETA: Čak svaki treći učenik puši šišu

Druženje u nargila barovima postalo je trend među mladima u Srbiji, ali i u svetu, a brine što kafića s nargilama ima sve više, posebno u blizini škola.

Istraživanja Instituta za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“ pokazala su da devet odsto osnovaca, uzrasta od 13 do 15 godina, probalo šišu, kao i svaki treći srednjoškolac.

Mladi, ali ni njihovi roditelji, nisu ni svesni koliko je aromatizovani duvan koji puše štetan za zdravlje i kakve sve posledice mogu da nastanu. Iz Svetske zdravstvene organizacije (SZO) upozoravaju da se tokom „jedne sesije“ pušenja nargile u organizam unesu štetne materije kao da je popušena kutija cigareta.

Šef Kancelarije SZO u Srbiji Marjan Ivanuša upozorava da je kod nargila posebno opasno to što se za kratko vreme unese u organizam velika količina nikotina i drugih štetnih materija. - Jedna sesija pušenja nargila traje oko pola sata do sat vremena i u tom periodu u telo se unese toliko štetnih hemikalija kao kada bi se popušila kutija cigareta. Na to se obično zaboravlja - rekao je Ivanuša za Tanjug.

Dodaje da je poznato koliko je duvan štetan za zdravlje i da u Srbiji, prema procenama, godišnje umre od 15.000 do 20.000 ljudi zbog štetnih posledica pušenja - karcinoma pluća, bolesti srca i krvnih sudova.

