U SRBIJI HARAJU RESPIRATORNE INFEKCIJE: Svinjski grip OBARA DECU, nema zatvaranja škola i vrtića

Biće još gore: Sada cirkuliše nekoliko tipova virusa gripa, među njima i AH1N1, koji najčešće napada decu do 14 godina dižući im temperaturu i do 400C

Virusi gripa i sličnih njemu su u ovoj sezoni već oborili više od 6.000 građana Srbije, a među njima je najviše dece do 14 godina, koju posebno pogađa virus takozvanog svinjskog gripa AH1N1.

Mališani u školama i vrtićima danima nisu na nastavi zbog visoke temperature i do 40 stepeni, bola u grlu, kašlja... U pojedinim školama u Pančevu i Beogradu, nema čitavih odeljenja na nastavi, a u nekima ih je samo po dvoje-troje. Zatvaranja škola, prema najavama nadležnih, ipak neće biti.

U Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ kažu za Kurir da su u Srbiji potvrđeni slučajevi gripa izazvani virusima tipa A - H1N1, H2N3 i tipa B. Najviše je prijavljeno slučajeva obolevanja od svinjskog gripa AH1N1, a od oboljenja sličnih gripu registrovano je preko 6.020 slučajeva od 11. decembra. Najviše boluju deca do četiri godine, ali i od pet do 14. Ništa bolje nije, prema informacijama „Batuta“, ni u uzrastima od 15 do 29 godina, od 30 do 64, dok se najmanje inficiranih beleži među građanima starijim od 65 godina.

Dosad je, kako kažu u „Batutu“, intenzitet virusa bio nizak, dok se očekuje rastući trend.

Prof. dr Žarko Ranković, infektolog, kaže za Kurir da je u Srbiji slično kao u Beogradu kada su deca u pitanju. - Među ljudima su svi tipovi gripa, uključujući i AH1N1, rinovirusi. Virusi gripa daju slične simptome - infekcija može da počne naglo, temperatura ide i do 40 stepeni...Savet pacijentima je da idu kod lekara ukoliko temperatura traje danima, da im se uradi snimanje pluća jer je jedna od komplikacija upala tih organa. Nikako da se ne uzimaju antibiotici na svoju ruku, a mogu lekovi za spuštanje temperature - navodi on.

Dr Ranković dodaje da je poželjno da oboleli uzimaju dosta tečnosti, čajeve, ceđeni limun i pomorandže, pomaže i tuširanje kada je temperatura visoka, a nije vreme za sledeću dozu leka za njeno obaranje.

Epidemiolog dr Zoran Radovanović objašnjava za Kurir da se uvek posle raspusta poveća učestalost respiratornih zaraza. - Sad se očekuje još jedan raspust, pa će toga biti manje, ali u drugoj polovini februara može da se očekuje da se poveća broj obolelih od gripa. Epidemija gripa se prijavljuje kada broj obolelih dostigne određeni nivo, odnosno kada na nedeljnom nivou pređe određeni broj. Prijavu može da radi svaki zavod za javno zdravlje na teritoriji Srbije i to je na lokalnom nivou - naveo je dr Radovanović.

foto: Kurir AKTIVNI VIRUSI U SRBIJI SU AH1N1

AH3N2

Virus tipa B

Rinovirusi SIMPTOMI SU SLEDEĆI temperatura i do 40 0C

malaksalost

bol u grlu

bol u mišićima

kašalj

curenje iz nosa ZABRANJENE POSETE Vojnomedicinska akademija

Klinički centar Srbije

Vojne bolnice u Nišu i Novom Sadu

Opšta bolnica u Ćupriji

Opšta bolnica u Jagodini

Opšta bolnica u Paraćinu

VMC Beograd

Mladen Šarčević AKO BUDE TREBALO, PRODUŽIĆEMO RASPUST Nadležni prate situaciju... Mladen Šarčević foto: Marina Lopičić Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže za Kurir da je upućen u trenutnu situaciju, ali da nema prostora za paniku: - Ove nedelje se zaključuju ocene, zasad nema zatvaranja ustanova i skraćivanja nastave, a za dva dana je raspust. Mnogo je važnije da pratimo situaciju tokom raspusta. Imaćemo informacije iz svih školskih uprava, ali i od „Batuta“. Ako bude potrebe, produžićemo raspust kao i prošle godine.

Kurir.rs/ R. Briza/M. Branković Foto:

Kurir