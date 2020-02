PROLEĆNI FERBUAR: Danas i do 20 stepeni, a evo kada nam stiže zahlađenje i sneg

U Srbiji će danas biti natprosečno toplo.

Ujutru i pre podne prolazno naoblačenje koje ce mestimično usloviti slabu kišu, uz istovremeno smanjenje oblačnosti najpre na severozapadu. Vetar će biti slab i umeren, na severu, istoku i planinama povremeno i jak, zapadnih pravaca.

Najniža temperatura od 0 do 10 C, a najviša od 13 do 20 C. Uveče i tokom noći na severu ponovo jačanje oblačnosti, ponegde uz slabu kišu.

Izgledi vrema za Srbiju u narednih sedam dana - do 9. februara: U ponedeljak natprosečno toplo, promenljivo oblačno i u većini krajeva suvo, samo na severu i istoku uz nesto više oblačnosti mestimicno sa slabom kišom.

U utorak jače naoblačenje sa severa do kraja dana proširiće se i na ostale krajeve uslovljavajući kišu, pad temperature i jak severozapadni vetar. Uveče i tokom noći, uz dalji pad temperature, kiša će u brdsko-planinskim predelima preći u susnežicu i sneg.

Zatim hladno, u sredu umereno do potpuno oblačno i vetrovito sa jakim i olujnim severozapadnim vetrom, mestimično sa susnežicom i snegom, u centralnim i južnim krajevima uz formiranje, a u planinskim predelima i povećanje visine snežnog pokrivača.

U četvrtak, petak i subotu pre podne u brdsko-planinskim predelima ponegde sa slabim snegom. Zatim suvo uz porast temperature.

(Kurir.rs/Tanjug/ FOTO: Tanjug/Jaroslav Pap)

