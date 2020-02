UZ PREDLOG KURIRA SVE VIŠE LJUDI: Nek i u Srbiji zaživi svetska praksa, DOSTA S PLAĆANJEM DVE PRETPLATE!

Građani više nemaju dilemu - inicijativa Kurira da svi kablovski operateri u Srbiji treba da imaju u ponudi sve kanale više je nego dobra.

Takvo rešenje, po kojem građani više ne bi morali da plaćaju pretplatu kod najmanje dva kablovska operatera ukoliko žele da imaju sve kanale koje požele, podržavaju glumac Branislav Lečić, novinar i izdavač Manojlo Manjo Vukotić i čuveni načelnik Centra za obaveštavanje tokom 1999. godine Avram Izrael.

Stvar izbora

Lečić kaže da ljudima treba dati mogućnost izbora. - Za to sam da treba imati mogućnost izbora i da građani, bez obzira na to kog operatera plaćaju, imaju slobodu da odluče koje kanale žele da gledaju. Besmisleno je plaćati dve pretplate u stanu ili kući. Inicijativa Kurira ima smisla jer daje šansu da se dva najveća operatera dogovore i ponude pakete takve da publika može da gleda šta želi - navodi on.

S time se slaže i Vukotić. - Podržavam akciju Kurira da se građanima omogući da gledaju sve kanale. Hoću da platim da gledam i Arenu sport i Sport klub, a da pritom ne moram da imam dva televizora i plaćam dve pretplate. Svađa između dva najveća operatera je besmislena, bez obzira na to što jedni kažu da je to ekonomski ili državni interes, jer narodu se mora omogućiti sam da bira kanale koje želi da prati - smatra Manjo Vukotić.

Avram Izrael ističe da je dobro što je Kurir pokrenuo ovakvu inicijativu.

Bez privilegija

- Logično je da se konkurencija uvodi i da najbolji operater ima najviše posla, a ne da to bude privilegija koja se pravi na ovaj ili onaj način. Trebalo bi da se u toj oblasti uvede tržišni red, kao i u svakoj drugoj oblasti. To što radite je okej. Ne može da bude monopol da neko uzme deo Beograda, ulicu i da onda on instalira samo njegove kanale, nezavisno od političkih opcija, i da vi nemate mogućnost kao gledalac da vidite sve. Znači, uslov bi trebalo da bude da svi operateri imaju sve kanale u ponudi i onda nek se ljudi opredeljuju šta će da kupe, kao i automobil kad kupuju ili bilo šta drugo. Tako bi trebalo da bude. Tako da je dobro što je Kurir pokrenuo tu inicijativu - navodi Izrael. Inicijativa koju je Kurir pokrenuo, podsetimo, podrazumeva da kablovski operateri imaju u ponudi sve kanale, a da se za korisnike potom na tržištu bore na druge načine, pre svega cenom. Ukoliko bi se ova praksa, koja uspešno funkcioniše u svetu, uvela i kod nas, građanima više niko ne bi mogao preko noći da ukine kanale, kao što je to nedavno uradila Junajted medija korisnicima Supernove, ostavivši ih bez 17 kanala.

N1 31. DAN ŠIRI LAŽNE VESTI BRIGA IH ZA ISTINU, LAŽU ZARAD INTERESA SVOG VLASNIKA foto: Zorana Jevtić Fejk njuz kampanja koju vodi televizija N1, s Jugoslavom Ćosićem na čelu, ulazi u drugi mesec. Ova televizija, koja posluje u okviru Junajted medije, još uvek na svom portalu ističe kampanju „Da se vidi N1“, preko koje širi neistine zarad interesa svog vlasnika. Tako i dalje obmanjuju sve da se N1 zabranjuje kod Telekoma iako je dokumentovano da to nije istina. Naprotiv, istina je da je zapravo Junajted medija sredinom januara zahtevala od Telekoma da ugasi signal za 17 njenih kanala, među kojima je i N1.

