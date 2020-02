LONČAR: Srbi zaraženi na kruzeru ostaju u Japanu na lečenju

Dvoje državljana Srbije, članova posade na kruzeru "Diamond Princess" koji su zaraženi koronavirusom, verovatno će ostati u Japanu na lečenju, izjavio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar i poručio da Srbija misli na svoje građane i da će pružiti maksimalnu pomoć.

"Mislim da neće ići na to da rizikuju da te pacijente šalju dalje, da budu u kontaktu sa više ljudi, nego da će preuzeti da ih oni leče. O tome će oni morati da odluče. Kakvu god odluku budu doneli, mi smo spremni da je poštujemo", rekao je Lončar na pitanje novinara gde će biti smešteno dvoje državljana Srbije zaraženih koronavirusom i kada će biti iskrcani sa broda.

Lončar je u Palati Srbija, posle sastanka sa direktorom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hansom Klugeom, rekao da je bilo očekivano da se srpski državljani na kruzeru zaraze.

"Ako se od jedne osobe zarazi njih 695, mala verovatnoća bi bila da neće još neko", rekao je Lončar.

On je naveo da se iz dana u dan prati situacija u vezi sa našim državljanima na kruzeru i da će biti urađeno sve što je do zdravstvenog sistema Srbije i do države Srbije.

"Ali, u ovoj situaciji moramo da poštujemo dogovor i ono što se bude dogovorilo tamo na licu mesta", rekao je Lončar.

On je podvukao da je zdravstveni sistem Srbije spreman da sve dogovore poštuje.

