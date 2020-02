HUMANITARNA SKIJAŠKA TRKA: Prikupljeno 800.000 dinara za Roditeljsku kuću u BG

800.000 dinara!! Veliko hvala svima koji su ucestvovali i doprineli velikom uspehu humanitarne trke “Zagrli snazno!”. Pokazali smo humanost na delu i skijali po veoma teskim uslovima za nasu decu i njihov osmeh! Veliko hvala i svim partnerima koji su se nesebicno odazvali i dali svoj doprinos! #zagrlisnazno @nurdor_srbija #skijalistasrbije #Kopaonik

