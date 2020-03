REBIĆ: Sinoć procesuirano 112 ljudi zbog kršenja zabrane kretanja

Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je danas da je sinoć procesuirano 112 ljudi zbog kršenja zabrane kretanja, kao i da je u ponedeljak pozvano oko 20.000 ljudi kojima je određena smaoizolacija, a da 218 nije pronađeno na kućnoj adresi.

On je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da je to relativno mali broj ljudi na broj stanovnika. Rebić je rekao da je policija u početku opominjala, ali da sada procesuira ljude zbog kršenja zabrane kretanja, kao i da je broj opao posle poziva javnih ličnosti da se ostane u kući.

On je dodao da policija poziva telefonom ljude kojima je određena samoizolacija i da proverava sumnjive slučajeve. Rebić je precizirao da je juče pozvano oko 20.000 ljudi i da 218 nije pronađeno na kućnoj adresi, kao i da je od početka primene mera kontrole samoizolacije zbog korona virusa 511 obuhvaćeno krivičnom prijavom, dok je 100 ljudi u zatvorima.

On je dodao da su do sada procesuirane tri osobe zbog širenja panike i lažnih vesti. Kada je reč o kamionima u tranzitu, on je rekao da se oni u konvojima sprovode do sledeće granice i da mogu da staju na tačno određenim mestima.

Rebić je objasnio da putnike koji dolaze avionom sanitarna i granična policija razdvajaju prema tome da li su došli iz područja koja su žarišta i da se na osnovu toga određuje karantin.

(Kurir.rs/Fonet/Foto: Marina Lopičić)

