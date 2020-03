PUNE PLATE ZA PROSVETNE RADNIKE: Daroviti đaci imaće ONLAJN testove za specijalizovana odeljenja gimnazija

Daroviti đaci koji žele da upišu specijalizovana gimnazijska odeljenja - matematika, fizika, IT, biologija i hemija, jezici, polagaće ove godine onlajn prijemni, kaže za Tanjug ministar prosvete Mladen Šarčević.

Trenutno se na sajt Ministarstva prosvete postavlja aplikacija, koju radi ETF, a očekuju da će prijemni na daljinu polagati oko 8.000 kandidata.

Nadareni učenici, koji se prijave da su zainteresovani za neko od specijalizovanih gimnazijskih odeljenja, prethodno će popunjavati anketu šta od opreme, koja je neophodna da se uradi onlajn testiranje, imaju kod kuće.

"Očekujemo da imaju računar i laptop sa kamericom. Ko nema, navešće to u anketi. Videćemo da li može da pozajmi od druga, drugarice iz komšiluka, ako ne angažovaćemo škole. Svako dete će imati neophodnu opremu. Procena je da tri četvrtine resursa imamo", rekao je Šarčević.

Podseća da je reč o najboljim učenicima, da će onlajn prijemni ići u razmacima, tako da đaci mogu da probaju da se upišu na više mesta.

Ići će prvo prijemni za nadarene iz matematike, informatika, zatim fizike, hemije i biologije, za filološke gimnazije.

Navodi da je važno da su usaglašeni modeli testova za matematiku i fiziku, tako da đaci koji ne budu uspeli da se upišu u matematička odeljenja sa položenim prijemnim mogu da upišu informatiku ukoliko imaju dovoljan broj bodova.

Za nova specijalizovana odeljenja koja su u planu da se uvedu od septembra - istorija, geografija, kreativne industrije, Šarčević kaže da će za njih prijemni ispiti biti organizovani posle male mature.

"Kada dođe do redovnog vraćanja u školski sistem, kada se uradi završni ispit i klasifikacija, onda ćemo za nedelju dana uraditi dodatne ispite za nadarene đake za nove oblasti koje do sada nismo mogli da pilotiramo. Reforma gimnazije može da se nastavi", naveo je on.

Govoreći o platama zaposlenih u prosveti ministar je ponovio da će plate biti isplaćene u celosti, da učitelji, nastavnici rade punim kapacitetom od kuće.

Napominje da će neki drugi iz sistema, koji nisu angažovani za rad od kuće kao što su tehničke službe, zaposleni u predškolskim ustanovama, dobijati neke druge zadatke koje će obavljati.

"Plate su svima zaštićene. Mi smo dali naloge da zaposleni obračunnavaju plate od kuće. Niko nije ugrožen. Plate idu u celosti", naglasio je Šarčević.

Svi kapaciteti učeničkog u studentskog smeštaja, kako je rekao, stavljaju se na raspolaganje državi za potrebe zdravstva, vojske.

Ministar kaže da su kapaciteti studenstvog smeštaja 17.600 mesta i 11.500 u učeničkim domovima, plus dva studentska odmarališta na Zlatiboru i Paliću.

Za upis dece u prvi razred kaže da je dovoljno da roditelji mejlom pošalju osnovne infoermacije školama ime i prezime deteta i adresu. Lekarski pregled i testiranja, koji su neophodni za upis u školu i formiranje odeljenja, biće pomereni za leto.

