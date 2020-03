LONČAR: Postoje ljudi koji su inficirani koronom, ali umru od neke druge bolesti

Da bi se proglasilo da je neko preminuo zbog virusa korona, moraju da se ispune uslovi i mora da se ispoštuje procedura, istakao je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

"Molim sve za razumevanje, i lokalne samouprave, i one koji bi na osnovu toga želeli da dođu do neke ekskluzivne informacije. Sistem je tako napravljen da ne može ništa da prođe, a da ne bude sve analizirano i objavljeno, jer se na više mesta kontroliše", rekao je Lončar novinarima na pres konferenciji u Palati Srbija u Beogradu.

On je podvukao da mora da se ispoštuje procedura i da postoji pozitivan test i apelovao na sve da se to poštuje.

“Šta se kod nas dešava... Pacijenti u izuzetno teškom stanju, iz unutrašnjosti, pravo ih dovedu na Infektivnu kliniku i napišu sumnjiv na koronu. Sinoć je bio akutni abdomen, stanje koje je trebalo odmah da se operiše... Ali, se dovozi ovde. Ili se dovedu pacijenti već u toliko lošem stanju da vam ostaje minimalno prostora da im pomognete. Ali, procedura mora da se poštuje”, rekao je Lončar.

Ministar je, upitan da pojasni šta je sa osobama za koje se sumnja da su inficirane korona virusom, a preminu pre nego što se to i utvrdi, i kako se one tretiraju, rekao da je nemoguće nekog kome nije ustanovljen virus proglasite da je umro od toga.

Kazao je da postoje ljudi koji su inficirani virusom korona, ali ne umru od toga, nego neke druge bolesti, kao što je infarkt, plućna embolija, ili nešto drugo što se vidi po svim parametrima.

"Molim da imamo poverenje u ljude koji obuku skafander, nemaju kontakat s porodicom, provode smene i smene sa pacijentima. Možete da zamislite kako je njima koji ulažu dane i dane da im pomognu, a sve su to teški pacijenti. Da li mislite da će ti ljudi sada podeliti pacijente na one koji imaju i koji nemaju koronu, pa će voditi računa više ili manje o njima. To su profesionalci koji brinu o svakom pacijentu", kazao je ministar.

Istakao je da se radi o profesionalcima kojima veoma teško padne kada izgube borbu za život jednog pacijenta, a koji su presretni kada spasu život. Zamolio je da se ne spekuliše, zbog porodica, o uzroku smrti, već da se poštuje šta lekari kažu.

Ukazao je da je porodicama dovoljno teško jer ne mogu ni da obiđu pacijenta, zbog aktuelne specifične situacije.

“Molim za razumevanje da budemo iole jedinstveni u situaciji u kojoj se nalazimo. Kada iz nje izađemo, kako god hoćete”, podvukao je Lončar.

Dodao je da trenutno ima devet teških i preteških pacijenata, a da se ne zna ko će stići iz nekog mesta u Srbiji. Naglasio je da je sve funkcionisalo i pre korone, i da su ljudi dolazili sa raznim tegobama.

"Da li mislite da su sve druge tegobe nestale kada je došla korona?“, upitao je ministar, zahvalivši zdravstvenim radnicima na sevemu što čine.

