POLICIJSKI ČAS 24 SATA MOŽDA VEĆ KRAJEM NEDELJE! Rigorozna mera u OVOM SLUČAJU, volonteri će donositi samo ove namirnice

Izlazak iz stana samo uz radni nalog. Dopremanje namirnica, bez mogućnosti naručivanja nepotrebnih stvari. Druga opcija - dozvoljen odlazak do najbliže prodavnice i nazad

Policijski čas od 24 sata, ukoliko bi bio donet na teritoriji naše zemlje, stupio bi na snagu već do kraja ove nedelje i to bi podrazumevalo da niko ne bi mogao da izlazi napolje, osim onih s radnim nalozima, saznaje Kurir!

Predsednik Aleksandar Vučić u nedelju veče je najavio mogućnost uvođenja policijskog časa od 24 sata ako građani ne prestanu da bez potrebe izlaze iz kuća.

- Još se čeka procena epidemiologa o stanju u zemlji i rastu broja obolelih kako bi moglo da se odluči da li će se uvesti ova rigorozna mera zabrane kretanja tokom celog dana. Ukoliko bude potrebno, to će biti sprovedeno narednih dana, najverovatnije do kraja nedelje. U praksi, to bi značilo da građani ne bi uopšte mogli da napuštaju svoje domove - objašnjava naš izvor blizak kriznom štabu:

- To bi podrazumevalo da napolje smeju samo ljudi s radnim nalogom, dok bi ostali živeli u režimu u kome su sada stariji od 65 godina. Ne bi postojala mogućnost odlaska u prodavnicu, već bi vojska, policija i volonteri donosili lekove i osnovne neophodne namirnice građanima, bez ikakve mogućnosti da naručuju stvari koje im nisu potrebne - dodao je naš izvor.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić navodi da će odluka o eventualnom uvođenju zabrane kretanja od 24 sata zavisiti samo od ponašanja Beograđana.

- Ako se budu poštovale mere Vlade, neće biti potrebe za tim. Prethodni vikend je pokazao da ima ljudi koji ne razumeju u kakvoj smo opasnosti. Bilo je situacija da neki mladi, bahati i pijani po parkovima napadaju komunalne milicionere, koji ih mole da se sklone. Samo od nas zavisi hoće li ova mera biti doneta ili ne - kaže Vesić za Kurir i nastavlja: - Još niko ne zna da li će biti uvedena potpuna zabrana kretanja, što podrazumeva da Grad Beograd logistički organizuje dostavu namirnica po stanovima i kućama, ili će biti dozvoljen odlazak do najbliže prodavnice i nazad. Svakako, sve komunalne službe Grada normalno će raditi.

Nove bolnice ARENA, PIONIR I HALA SPORTOVA foto: TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE SRBIJE/ Beogradska arena, hala „Aleksandar Nikolić“ i hala „Ranko Žeravica“ pripremiće se za privremene bolnice za pacijente s lakšim simptomima, izjavio je Goran Vesić. U Areni biti oko 1.500 mesta.

Beograd TESTIRANJE U ZAVODU Laboratorija Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju u Beogradu počeće da radi testove za utvrđivanje infekcije novim koronavirusom, izjavio je Goran Vesić i dodao da će se tu raditi 1.000 testova nedeljno.

PLJUŠTE KAZNE Po džepu 200.000 - vozio sa 2,55 promila, za Gazelu 45 kazni i do 100.000 Muškarac (47) iz Smederevske Palanke kažnjen je sa 200.000 dinara, devet meseci zabrane upravljanja vozilom i 14 kaznenih poena zbog vožnje sa 2,55 promila alkohola u krvi, i to za vreme policijskog časa. Zbog istog prestupa kaznu od 170.000 dobio je i vozač (53) iz Negotina, kome je alko-test pokazao 1,68 promila alkohola u krvi. Devojka (26) iz Inđije kažnjena je sa 150.000 dinara zbog vožnje tokom policijskog časa, i to bez dozvole jer nije položila vozački. foto: Tanjug/Zoran Žestić Zbog vožnje na mostu Gazela u vreme policijskog časa u Prekršajni sud u Beogradu prekjuče po podne privedeno je 45 okrivljenih, a sud je mahom izricao minimum predviđene kazne od 50.000 dinara, dok je jednoj osobi izrečena kazna od 100.000 dinara. J. I. - S. A. B.

MERE U ZABRANI KRETANJA OD 24 SATA Van svog doma mogu samo građani sa radnim nalogom

Većina stanovništva ima zabranu kretanja 24 sata

Osnovne namirnice donose vojska, policija i volonteri AKTUELNE MERE Policijski čas traje od 17 do pet sati, vikendom od 15 časova

Stariji od 65 godina imaju zabranu kretanja 24 sata

Nedeljom od tri do osam časova stariji od 65 godina mogu da odu u nabavku

Gradski prevoz u Beogradu je organizovan samo za zaposlene s posebnim dozvolama

Ukinuta mogućnost šetanja pasa, što je bilo dozvoljeno od 20 do 21 sat

Građanima i strancima sa boravištem u Srbiji, koji su u zemlju ušli posle 14. marta, produžena samoizolacija sa 14 na 28 dana

NOVOUVEDENE MERE U PRESTONICI zatvaranje pijaca, koje su dosad radile tri dana nedeljno

prodavnice će vikendom raditi do 13, a radnim danima do 15 sati

frizerski saloni, sportske kladionice i slični objekti ne mogu da rade ukoliko ne primaju samo jednu osobu na uplatnom mestu ili u salonu

počinje dezinfekcija međublokovskih površina

