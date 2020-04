Od Mozzarta za borbu protiv virusa korona 400.000 evra

Od proglašenja vanrednog stanja Mozzartovi operateri, zaposleni, vozači, magacioneri... stavljeni su na raspolaganje građanima Srbije, kako niko ne bi ostao bez pomoći! Zaposleni ove kompanije dostavljaju besplatne pakete našim najstarijim sugrađanima, dostavljaju dezinfekciona sredstva i neophodnu opremu u glavne centre za tretiranje pacijenata od Infektivne klinike do privremene bolnice na Sajmu. Ova kompanija je za borbu protiv virusa korona donirala čak 400.000 evra u Srbiji, u šta je uključena i nabavka deset invazivnih respiratora, i dodatnih 150.000 KM u Republici Srpskoj, opremili su televizorima Čair i sve sigurne kuće u Srbiji, programeri iz IT sektora Mozzarta samoinicijativno su napravili veb-servis koji brzo i lako povezuje volontere i one kojima je pomoć potrebna i poklonili ga državi... Uz sve to, Mozzart je među prvim firmama koje su izašle sa akcionim planom prema svojim zaposlenima, sprovedene su opsežne mere prevencije koje uključuju rad od kuće za sve zaposlene koji nisu na terenu.

foto: Mozzart

U poslednjoj akciji u nizu, u saradnji sa Vojskom Srbije, kompanija Mozzart donirala je 35 televizora i prateću opremu privremenim bolnicama za pacijente zaražene od korona virusa u Nišu. U hali „Čair“ koja je već spremna da primi prve pacijente sa lakšom kliničkom slikom, postavljeno je 20 televizora, dok će ostali po potrebi biti raspoređeni u dve školske sale.

Prema rečima Koordinatora Gradskog štaba za vanredne situacije u Nišu prof. dr Žarka Rankovića, ovom donacijom stvoriće se bolji i prijatniji uslovi boravka osobama koje će biti lečene u privremenoj bolnici u hali „Čair“.

Televizori će ovim ljudima praktično omogućiti komunikaciju sa spoljnim svetom i pomoći će im da prebrode ove ne tako lake trenutke do završetka lečenja. Trudimo se im, u meri kojoj je to moguće stvorimo kućnu atmosferu, za šta nam je veoma značajna pomoć uspešnih privrednih subjekata. Izražavam ogromnu zahvalnost kompaniji Mozzart u ime Grada Niša i kao lekar, infektolog jer i sa stručne strane znam koliko je važno da sada budemo ujedinjeni i voleo bih da i ostali sada slede primer Mozzarta - istakao je Ranković.

foto: Mozzart

Regionalni lider industrije igara na sreću prethodno je u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost opremio televizorima i Sigurne kuće u 13 gradova širom Srbije kako bi školarci smešteni u njima mogli da prate nastavu koja se iz učionica preselila na televiziju, preciznije na RTS 3.

Za uspešno i dobro lečenje svih pacijenata zaraženih korona virusom važna je stručnost, požrtvovanje i predanost zdravstenih radnika koji su u ovom trenutku zaista heroji čitave nacije, ali je jako važno da napravimo dobar ambijent i okruženje koje će biti prijatno za pacijente dok borave u ovim ustanovama - objasnio je direktor sektora korporativnih komunikacija u kompaniji Mozzart Borjan Popović.

U Mozzartu ističu da su svesni situacije u kojoj se nalazi naš narod u ovom trenutku, zbog čega su odlučni da pomoć i podršku upute gde god je to moguće.

Stava smo da nas status lidera obavezuje da budemo prvi i kada je odgovornost i humanitarni rad u pitanju, te je naša kompanija u borbi protiv pandemije virusa COVID-19 dosad pomogla sa više od 400.000 evra, u šta je uključena kupovina i nabavka deset invazivnih respiratora, finansijska pomoć bolnicama širom Srbije u znosi od 100.000 evra, nabavka paketa za naše sugrađane starije od 65 godina. Novčana pomoć je u ovim trenucima važna i prekopotrebna, ali smo posebno ponosni na naše zaposlene koji su praktično od prvog dana vanrednog stanja u službi građana Srbije - rekao je Popović.

Iz ovog privrednog giganta poručuju da društvena odgovornost, pre svega, podrazumeva brigu o zaposlenima koji su prioritet i najveći kapital kompanije, zbog čega oko 4.500 zaposlenih u sistemu ne mora da brine za svoje radno mesto. Plate će se do kraja vanrednog stanja isplaćivati redovno i u punom iznosu, ističu u Mozzartu.

Delatnost naše kompanije vezana je prevashodno za sportska dešavanja širom sveta, kojih sada, zbog pandemije virusa korona, gotovo i da nema. Od početka vanrednog stanja beležimo pad prometa od čak 90 odsto, ali nas ni to ne sprečava da budemo odgovorni, prema našim zaposlenima, i prema društvu u celinu. Takvu strategiju negujemo duže od decenije, a koliko je društveno odgovorno delovanje ukorenjeno u našoj kompaniji, najbolje pokazuje činjenica da se mnogo zaposlenih samoinicijativno prijavilo da pomogne, svako iz oblasti u kojoj je najbolji: vozači da prevoze osnovne životne namirnice i opremu za medicinske centre u saradnji sa Gradom Beogradom, magacioneri da pomognu u njihovom pakovanju, utovaranju i istovaranju, programeri da prave servise koji mogu da pomognu u ovoj situaciji, dosta operatera angažovano je u dopremanju pomoći do kućnog praga najstarijim građanima... – ponosno ističe Popović.

foto: Mozzart

Promo tekst

Kurir