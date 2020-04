U PRIHVATNIM CENTRIMA SRBIJE NALAZI SE 8.700 MIGRANATA: Nema zaraženih korona virusom

Trenutno se u prihvatnim centrima u Srbiji nalazi 8.700 migranata i među njima nema zaraženih novim korona virusom, kaže komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić.

"Naši centri su hermetički zatvoreni više od mesec dana i u njih niko ne može da izađe i uđe. To što niko nije zaražen je dokaz da je izolacija najbolje rešenje", rekao je Cucić za Tanjug.

Dodaje da u centre niko ne može da uđe i izađe i daje to jedini način da se migranti zaštite.

Novi migranti koji ilegalno uđu u naše zemlju, ali i oni koji pobegnu iz prihvatnih centara smeštaju se u posebne centre u Miratovcu i Moroviću, gde će ostati do kraja vanrednog stanja.

Prema rečima Cucića, oni se neće mešati sa migrantima u ostalim prihvatnim centrima kako bi se sprečilo širenje novog koronavirusa.

"Oni koji pobegnu iz prihvatnih centara i oni koji ilegalno uđu u našu zemlju idu u za to određena dva prihvatna centra koje neće moći da napuste do kraja vanrednog stanja", naveo je on.

Cucić nije želeo da komentariše tuču među migrantima u Obrenovcu, o tome će se, kako kaže, Komesarijat oglasiti saopštenjem.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto ilustracija: T.S.)

