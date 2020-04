UZNEMIRUJUĆA PROGNOZA! Molekularni biolog Štagljar otkriva kada će se život vratiti u normalu, NEMA POVRATKA NA STARO

Štagljar je odgovrajući na pitanja Pinka rekao da su naučnici ovaj virus potcenili na početku i da sve ono što su mislili da će se dogoditi, da se nije dogodilo.

- Do kraja ove godine zbog pandemije u Kanadi moglo biti nešto više od 5.000 umrlih, a čak se prognozira da bi do kraja godine moglo biti 10.000, što je 0,01, odnosno 0,02 odsto populacije. Situacija u Americi polako izmiče kontroli, kako smo videli iz medija do pre sedam dana je američki predsednik odbijao da se radi o bilo kakvom ozbiljnom virusu, ali stvari su se sada promenile. Njujork je postao zarište, bolnice ne mogu da primaju pacijente jer nemaju dovoljno respiratora - rekao je on.

Kaže da mere socijalne distance su jedine koje se mogu primenjivati i da pomognu u ovoj situaciji. Kaže da polovnina naučnog sveta radi na tome da pronađe vakcinu.

- Sve labaratorije su se ujedinile, pokušavaju sa njihovim metodama da nađu vakcinu, odnosno neki lek koji bi se mogao prenameniti. To je jedno što možemo da napravimo u ovom trenutku. To se najraniije može dogoditi za godinu dana. Sa vakcinama je stvar takva da se ona mora prvo testirati na zdravim ljudima, da vidimo kolika je toksičnost, koliko se maksimalno može dati, nakon šest do devet meseci se može davati inficiranim pacijentima. Mislim da vakcinu možemo imati za najranije godinu dana - kaže.

Prognozirao je da situcija u naredna tri meseca može da se stabilizuje, i da se život vrati u normalne tokove.

- Najbolji slučaj bi bio da imamo vakcinu ili pronađemo neki lek. Stvari bi se onda mnogo brže vratile u normalu. U ovom slučaju mi moramo živeti ovako kako živim, izolovati se i skrivati od virusa. Nadam se da će za nekih tri meseca moći situacija da se delimično stabilizuje. Dok ne budemo imali lek ili vakcinu nema povratka na staro.

Kurir.rs/Pink

Foto printscreen Pink

Kurir