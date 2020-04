DANAS NAJDUŽI POLICIJSKI ČAS: Počinje od 17 časova i trajaće do ponedeljka u 5 sati

Danas u 17 sati počeće najduži policijski čas od uvođenja vanrednog stanja, koji će trajati do ponedeljka u 5.00 ujutru, što će važiti i svakog narednog vikenda.

Država je tu meru donela, jer su prethodni vikendi pokazali da su subota i nedelja dani kada je na ulicama, u parkovima i izletištima gužva, jer građani ne poštuju pozive da i izvan policijskog časa ostanu kod kuće, osim onih koji rade i koji idu u nabavku.

Izuzetak je mogućnost da stariji od 65 godina, za koje od uvođenja vanrednog stanja važi potpuna zabrana kretanja, petkom mogu u nabavku namirnica od 4.00 do 7.00 ujutru, pa im je zato kretanje dozvoljeno petkom od 3.00 do 8.00.

Takođe, vlasnici kućnih ljubimaca mogu svoje životinje da prošetaju svaki dan od 23 do 01 čas, a subotom i nedeljom od 08 do 10 sati, i to na 20 minuta, najdalje 200 metara od mesta prebivališta.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto ilustracija: Ana Paunković)

Kurir