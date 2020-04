ANESTEZIOLOG OTKRIVA NAJVEĆU GREŠKU: Zaraženom bolje, a onda posle dva sata neobjašnjivo kreće pogoršanje

Prof. dr Nebojša Lađević iz Centra za anesteziologiju je gostijući u emisiji "Oko" otkrio koliko zapravo važno da pored svakog pacijenta koji bude priključen na respirator 24 sata dnevno mora da bude po jedan anesteziolog. Upravo oni su tihi heroji tokom epidemije koji je izazvao korona virus. Dr Lađević je rekao da se 120 anesteziologa smenjuju na po četiri sata u bolnicama.Smrtnost od ovog virusa je veća u odnosu ostale viruse i to je najveći problem, smatra on. On je dodao da imamo pacijente od 67 ili 53 godine koje su lekari uspeli da odvoje od respiratora. - Takvih je sve više iz dana u dan. Ne postoji strah da bismo mogli druge da zarazimo jer vodimo računa. Ali iz određene predostrožnosti, lekari su odlučili da ostanu u smeštaju koji je obezbedila država, da ne idu svojim kućama. Mi se redovno sastajemo i poenta sastanaka jeste stalna razmena mišljenja. Cilj je da dođemo do bolje terapije. Anesteziolozi se nalaze pored pacijenata 24 sata, vidimo da se nekad u roku od nekoliko sati desi poboljšanje ili pogoršanje stanja. Imali smo prilike da vidimo da nam je pacijent bolje, a onda neobjašnjivo kreće pogoršanje. Ovo je za sve nas novo - podvukao je on.

foto: Printscreen/RTS

Način skidanja zaštitne opreme Anesteziolog dr Lađević je objasnio da se posebno vodi računa prilikom skidanja opreme nakon kontakta sa zaraženim pacijentima i da je tada moguće da se lekari zaraze. - Obuče se skafander na poseban način, boravi se u crvenoj prljavoj zoni, a izlazi se na drugi izlaz i na poseban način se oprema skida i odlaže. Najveće greške mogu da se dese pri skidanju opreme. Unutar našeg Centra za epidemiologiju i reanimatologiju, nemamo zaraženog lekara jer se poštuju mere zaštite - rekao je dr Lađević i dodao: - Mi vršimo intubaciju pacijenta i izložen smo tada aerosolu. Svaku vrstu intubacije pacijenta smo uveli kao jedan uvod u anesteziju, što znači da tada pacijent ne može da se nakašlje. Zatim imamo te boksove preko pacijenta kroz koje provučemo ruke, gde smo potpuno zaštićeni, a pored druge zašitne opreme imamo i vizire tako da smo poptuno zaštićeni - rekao je doktor. Dr Lađević kaže da osim dobrog sna, postoji još nešto što mu daje motivaciju. - Izabrao sam pravi poziv i pravu specijalizaciju i saznanje da zahvaljujući anesteziolozima imate najveće šanse da preživite kritične situacije, to je moja motivacija. Infektolozi, epidemiolozi, anesteziolozi i ostali konsultantni su poneli najvažniju ulogu - zaključio je on.

(Kuri.rs/RTS)

