SUDOVI INTENZIVNO SUDE, VIŠE OD 40 Ilić: Skajp suđenja se odvijaju svuda u svetu

BEOGRAD - Sudovi širom Srbije intenzivno su u protekle dve sedmice radili i održali više od 40 suđenja putem video konferencijske veze -skajpom, protiv okrivljenih za kršenje samoizolacije.

Velikom broju okrivljenih za kršenje samoizolacije, nakon hapšenja određen je pritvor i to pritvor u posebnim pritvorskim jedinicama uređenim samo za ljude koji su se u proteklih mesec dana vratili iz inostranih država - žarišta Covida 19. U ostalim slučajevima sudovi su ovim licima određivali kućni pritvor.

Od početka vanrednog stanja, do sada je kroz posebne pritvroske jedinice u Vršcu, Požarevcu I Pirotu, prošlo više od 150 osoba, ali se njihov broj značajno smanjio, pa se trenutno u sve tri pritvorske jedinice nalazi ukupno 96 okrivljenih, rečeno je Tanjugu u pravosudnim organima.

Naime, sudovi intenzivno drže suđenja, izriču presude, nakon čega okviljenima mahom ukidaju pritvor, ili ga pak menjaju za kućni pritvor.

Ilić: Skajp suđenja se odvijaju svuda u svetu Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić izjavio je danas da se skajp suđenja u vreme pandemije korona virusa odvijaju svuda u Evropi, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama. Ilić je za TV Prva kazao da će Uredba o skajp suđenjima prestati da važi onog trenutka kada se ukine odluka o vanrednom stanju. "Nema problema sa skajp suđenjima. Srbija ima savremeni Zakonik o krivičnom postupku. Vlada je tu stvar konkretizovala Uredbom, odnosno Uredbom je potvrđeno da može da se sudi putem video linka, a predsednik Vrhovnog kasacionog suda je doneo upustvo kako to treba da se radi", naveo je Ilić. Odbacio je kritike da se suđenjima putem skajpa isključuje javnost i povređuje neposrednost, navodeći da se neposrednost povređuje onda kada postoji posrednik, a u ovoj situaciji to nije slučaj. Ilić je naveo i da bi se troškovi smanjili kada bi se sva suđenja obavljala putem video linka.

Sva do sada skajp suđenja zbog kršenja samoizolacije okončana su osuđujućim presudama i različitim vrstama kazni. Izricane su I oštre zatvorske kazne od po dve I tri godine zatvora, kućni zatvori od po nekoliko meseci, kao I novčane kazne. Za krivično delo koje se ovim okrivljenima stavlja na teret - nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije zaprećena je alternativno - novčana kazna ili zatvor do tri godine. Do sada je skajpom između suda i pritvorske jedinice održano ukupno 44 suđenja zbog kršenja mere samoizolacije.

Prva i najstroža skajp presuda izrečena je u Osnovnom sudu u Dimitrovgradu, gde je okrivljeni osuđen na tri godine zatvora, uz produženje pritvora. Međutim, bilo je i drasticno nižih kazni, pa je tako Osnovni sud u Somboru jednom okrivljenom izrekao kaznu od tri meseca zatvora i ukinuo mu pritvor, Osnovni sud u Vršcu je jednog kaznio sa šest meseci zatvora, a drugog za tri meseca kućnog zatvora, takođe uz ukidanje pritvora.

Neka su suđenja odložena na zahteve advokata radi pripreme odbrane, ili do odluke suda po zahtevu za ukidanje pritvora, ili pak zaključenja sporazuma o priznanju krivice sa tužilaštvom, kao što je to bio slučaj sa šest suđenja koja su u ponedeljak odložena u Osnovnom sudu u Novom Sadu.

Sve izrečene sudske presude su prvostepene i na njih osuđeni i njihovi branioci imaju pravo da ulože žalbe neposredno višim sudovima. Inače, suđenja i sudske sednice pitem video konferencijske veze, kao što je skajp u Srbiji postale su svetski trend u vreme kada se gotovo sve zemlje sveta bore sa širenjem korona virusa.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, Sud Evropske unije, Federalni sud u SAD, Kraljevski sud u Velikoj Britaniji kao i drugi nacionalni i niži sudovi uveli su praksu suđenja i saslušanja online, a sve radi sprečavanja širenja virusa. U Srbiji se međutim u skladu sa mišljenjem Visokog saveta sudstva, suđenja putem skajpa sprovode samo za one koji su prekršili samoizolaciju.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir