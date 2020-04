LETOVANJE POSLE KORONE: Srbi mogu u Grčku u drugoj polovini juna!

Grčka, jedna od najomiljenijih srpskih destinacija za letovanje, koju tokom sezone poseti i do 900.000 Srba, svoje turističke objekte bi mogla da otvori između 15. juna i 1. jula, kaže za Kurir Aleksandar Seničić iz Nacionalne asocijacije turističkih organizacija Srbije (Juta).

- Srbija je, prema našim informacijama, jedna od pet zemalja za koju su se Grci već odlučili da joj ovog leta otvore vrata. Grčka je ujedno i zemlja koju najviše posećuju naši turisti. Situacija je dosta stabilna i u Crnoj Gori i Bugarskoj, pa računamo da bi i to mogle biti destinacije na kojima će srpski turisti letovati ove godine - kaže Seničić i dodaje da je situacija dosta stabilna i u Egiptu, pa čak i u primorskom delu Turske.

- Međutim, Međunarodno udruženje avio-kompanija IATA najavilo je da bi, zbog situacije s koronavirusom, mogle da budu uvedene dodatne bezbednosne mere u avionima, koje bi podrazumevale manji broj sedišta, što bi svakako uticalo na cenu karte, a onda i odluku turista da putuju u određene zemlje - kaže Seničić i dodaje da je još uvek nepoznato da li će i kakve zdravstvene kontrole biti na granicama, a nije rešeno ni pitanje karantina. - Mnogi turisti će, ukoliko bude zdravstvenih kontrola na granicama, biti obeshrabreni, jer bi se moglo desiti da zbog temperature budu vraćeni kući, a to bi dodatno stvorilo i gužve na granicama. Stoga se kao moguće rešenje pominje međunarodni protokol gde bi se s potvrdom o izvršenom pregledu išlo na put. Treba videti i kakva će se odluka doneti u vezi s karantinom, jer će malo ko moći sebi da priušti da nakon puta izostaje s posla još 14 dana - kaže Seničić, koji ipak veruje da će deo sezone biti spasen.

Srbi su dosad već uplatili oko 240.000 aranžmana i, ukoliko žele da otkažu put, njima će turističke agencije ponuditi vaučere u vrednosti uplaćenog putovanja koje će moći da iskoriste sve do kraja 2021. godine. - Sve turističke agencije i avio-kompanije u celoj Evropi su izašle sa sličnim rešenjem - kaže Seničić.

Rasim Ljajić

UPLAĆENO OKO 500.000 ARANŽMANA

foto: Zorana Jevtić

Ministar turizma Rasim Ljajić kaže da će do kraja aprila izneti predlog kako da se zaštite putnici koji su uplatili aranžmane, ali i da se agencije zaštite od bankrota: - Do kraja godine uplaćeno je oko 500.000 aranžmana, u vrednosti 174 miliona evra. Novac turistima je teško vratiti jer je već uplaćen inostranim partnerima, pa će se najverovatnije pribeći modelu nadoknade putem vaučera. Oni putnici koji to žele, naravno, mogu realizovati svoje putovanje, ali još ostaje da se vidi kakve će karantinske mere i mere socijalnog distanciranja u prevozu i na plažama biti uvedene.